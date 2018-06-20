جهاز تنمية مدينة القاهرة يشِّن حملات إزالة للمخالفات والإشغالات بالحي الثالث

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ذكر رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، المهندس “عادل النجار” خلال مجموعة من التصريحات، أن الفترة الحالية تشهد شن مجموعة من الحملات على عدد من المحال المخالفة والتي تقع في التجمع الخامس، في منطقة الحي الثالث.

هذا وقامت الحملات بمجموعة من الإجراءات والتي ضمت إزالة السلالم والتندات بالإضافة إلى تشميع وغلق العدادات ورفعها، وذلك لكافة المحال التي ثبت مخالفتها، ويتم حاليًا إكمال باقي الإجراءات والتي تضم سحب جميع المحال التي ثبت مخالفتها وردها إلى الدولة.

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وذكر رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة، أن تلك الإجراءات يقوم بها كلا من قسم الشرطة المختص وشرطة التعمير بالتعاون مع الجهاز.

وأشار كذلك إلى الفترة الأخيرة وعدد الحملات التي تم تنفيذها من قبل الجهاز، والتي جاءت بهدف القضاء على المخالفات، مؤكدا أن حملات الإزالة ستظل مستمر بهدف التخلص من كافة المخالفات، وذلك لتنفيذ القانون، وكذلك التأكد من الحفاظ على المظهر الجمالي الذي تتمتع به المدينة، وكذلك منع ظهور أي عشوائيات.

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