فيديو.. هيئة المترو تكشف حقيقة إغلاق محطة المرج الجديدة

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أعلن المتحدث الرسمي لمترو الأنفاق “أحمد عبدالهادي” أن “هيئة مترو الأنفاق قد بدأت بشكل فعلي إجراءات تطوير الخط الأول لمترو الأنفاق المرج/ حلوان”.

وأضاف أن أعمال تطوير الخط الأول للمترو قد بدأت في محطة المرج الجديدة من أجل تقليل “زمن التقاطر” بين محطات المترو، جاءت تلك التصريحات خلال مداخلة هاتفية للمتحدث باسم مترو الأنفاق على القناة الفضائية “أكسترا نيوز”.

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وقد أشار أن هيئة مترو الأنفاق قد قررت إغلاق محطة مترو المرج الجديدة بداية من يوم الثلاثاء الموافق الثالث من شهر يوليو لعام 2018، ولمدة خمسة أشهر متتالية، وأشار أن المحطة سوف تكون علوية بدلاً من سطحية، وسوف يتم تزويد المحطة بسلالم متحركة وكذلك مصاعد.

وأضاف أحمد عبدالهادي إلى وجود تنسيق بين وزارة النقل والمواصلات والمحافظة، من أجل العمل على توفير المواصلات والخدمات في المسافة الواقعة ما بين محطة المرج الجديدة، ومحطة المرج القديمة، وأضاف أن محطة المرج الجديدة سوف تكون للركوب فقط، أما بالنسبة إلى محطة المرج القديمة سوف تكون محطة للخروج فقط وستكون محطة نهائية بخط المترو الأول.

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