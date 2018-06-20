«مترو الأنفاق» يغلق «المرج الجديدة» 5 أشهر

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أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق ، والهيئة القومية للأنفاق ، أنها نسقت مع محافظة القاهرة ، والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات ، إغلاق محطة المرج الجديدة ، اعتبارا من يوم الثلاثاء ، الذي يوافق 3 يوليو ، وذلك لمدة 5 أشهر .

وأوضحت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق ، أن إغلاق محطة المرج ، يهدف للنهوض بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب ، فضلا عن تخفيف المعاناة عن ركاب محطة المرج الجديدة ، نظرا لما تعانيه المحطة ، من تكدس شديد لركاب مترو الأنفاق .

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المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق ، والهيئة القومية للأنفاق ، أحمد عبد الهادي بكير ، قال إن إغلاق المحطة ، يأتي ضمن أعمال التطوير ، التي تستهدف ازدواج المسافة ، بين محطتي « المرج القديمة – المرج الجديدة » ، وذلك بهدف تقليل زمن التقاطر ، بين المحطتين ، ليكون 3.5 دقائق ، بدلا من 10 دقائق .

وأوضح أحمد عبد الهادي بكير ، أنه بالتزامن مع ازدواج المسافة بين المحطتين ، جار الانتهاء من تحويل محطة المرج الجديدة ، من محطة سطحية ، إلى محطة علوية ، مزودة بسلالم متحركة ومصاعد كهربائية ، بهدف خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن ، لافتا إلى أنه سيتم إغلاق المحطة ، كي تتمكن الشركات المنفذة ، من إنهاء أعمال التشطيبات النهائية ، في محطة المرج الجديدة ، وتجهيزها ، من أجل استقبال جمهور الركاب .

ولفت المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق ، إلى التنسيق مع محافظة القاهرة ، من أجل توفير وسائل نقل عام ، بين المحطتين ، خلال فترة التوقف ، بغرض التسهيل على جمهور الركاب .

وناشدت شركة مترو الأنفاق ، المواطنين ، بالتعاون معها ، بغرض الانتهاء بشكل سريع ، من الأعمال التي تتم في المحطة ، وكي يمكن للشركة ، تقديم خدمة مميزة يشعر بها جمهور الركاب .

وأكد أحمد عبد الهادي بكير ، أن شركة مترو الأنفاق ، اتخذت بعض الإجراءات ، وذلك بالتنسيق مع إدارة شرطة مترو الأنفاق ، والتي تتضمن التالي :

1. تجهيز رصيف المرج المؤقت ، ليكون بمثابة محطة انتهائية ، وخروج الركاب ، وإعداد صالة الخروج في محطة المرج القديمة ، لتكون صالة دخول فقط ، فضلا عن تجهيز مكتب للتذاكر ، وكذلك تجهيز مكتبين للتذاكر ، على رصيف شبين القديم ، ليصبح إجمالي عدد المنافذ في المحطة ، 23 منفذا ، فضلا عن وجود منفذين احتياطيين ، في الصالة الأساسية .

2. جار تجهيز الرصيف المؤقت ، وتركيب 14 بوابة خروج ، بينها 5 بوابات كارت ذكي ، و9 بوابات مغناطيسية ، إضافة إلى أعمال الإنارة والتهوية المطلوبة للرصيف المؤقت ، وعمل تغطية لمناطق بوابات الخروج ، بإنشاء مظلات معدنية بها ، وعمل سلالم ثابتة أمام بوابات الخروج في الشارع .

3. نقل أجهزة « إكس راي » ، البوابات الأمنية ، من محطة المرج الجديدة ، إلى محطة المرج القديمة ، فور إغلاقها .

4. جار تركيب شبكة كاميرات مراقبة محلية ، في المحطة المؤقتة ، وإذاعة داخلية في الرصيف .

5. جار الانتهاء من تجهيز غرفتين ، في الرصيف ، لتشغيل مكتب للشرطة ، ومكتب للتشغيل ، وتوصيل المياه والصرف الصحي للمحطة .

6. اتفقت شركة مترو الأنفاق ، والهيئة القومية لمترو الأنفاق ، على وجود استشاري تشغيل ، طوال فترة التشغيل التجريبي « شهرين » ، وذلك لضمان وسلامة التشغيل .

7. التنسيق مع محافظة القاهرة ، وهيئة النقل العام ، بغرض توفير مينى باصات ، لنقل الركاب ، من محطة المرج الجديدة ، إلى المحطة المؤقتة والعكس .

8. جار عمل رسائل مسجلة ، لإذاعتها في محطة المرج الجديدة ، بغرض التنويه على جمهور الركاب ، لتوضيح تاريخ وأسباب غلق المحطة ، وذلك ابتداء من يوم 18 يونيو 2018 ، وذلك حرصا من شركة مترو الأنفاق ، على التواصل مع جمهور الركاب .