البابا تواضروس في زيارة إلى لبنان لبحث عدد من الملفات الهامة مع الرئيس اللبناني

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قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن مصر تشارك بدور رائد في مجال مكافحة الإرهاب، وأخذت زمام المبادرة لاقتلاع جذور الإرهاب والقضاء عليه، ليس من أجل صالح مصر فقط، ولكن من أجل صالح المنطقة بشكل كامل.

وأضاف البابا تواضروس الثاني في تصريحات صحفية له بعد وصوله إلى العاصمة اللبنانية بيروت للمشاركة في أعمال اجتماع بطاركة الشرق الأوسط الأرثوذكس في لبنان أنه سيلتقي خلال زيارته بالرئيس اللبناني “ميشال عون”، وكذلك رئيس الوزراء “سعد الحريري”، ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

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وتابع أن هناك علاقات جيدة للغاية تجمع بين مصر ولبنان، وأن التواصل بين البلدين يحظى بأهمية كبيرة في ضوء العلاقات التاريخية، وتأكيدا للعلاقات الطيبة بينهما، بالإضافة أن صور التواصل تتم أيضًا على مستوى كنائس الشرق الأوسط.

وأردف إن المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط من أهم المناطق التي تتميز بأهمية خاصة عالميًا، وأعرب خلال حديثه عن أمله في أن تشهد المنطقة المزيد من صور التصالح والسلام والأمان والتنمية أسوة بالمصالحة الأخيرة التي تتم بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

وأشار إلى أن اللقاءات المستمرة التي يجريها ويحرص عليها، هى “لقاءات محبة” لترسيخ سُبل التعاون المشترك والروح القوية التي تربط أبناء الشرق الأوسط، كون هذه المنطقة هي مهد الأديان ومهبط الرسل والأنبياء وبالتالي فهي تحظى بأهمية تأصيل القيم الدينية التي تقوم على المحبة والقيم الروحية السامية.

وقال أيضًا أن اللقاء الذي يشارك فيه جاء فى إطار تشجيع العلاقات الطيبة وأواصر الأخوة والمحبة و”تأكيدا للوجود المسيحي على الأرض التي ظهرت عليها الديانة المسيحية” ولفت إلى أن خطورة تفريغ المنطقة من المسيحيين وما يمثله هذا الأمر من خطورة على استقرار العالم أجمع.

مؤكدا على تضامنه الكامل مع ضحايا الأزمات والأوجاع والمآسي الإنسانية التي تتعرض عدد من الدول العربية، مؤكدا على ضرورة أن يعود السلام والاستقرار إلى سوريا والعراق مجددًا.

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