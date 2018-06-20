الحكومة: تحسين مستوى الشعب والقضاء على الإرهاب على رأس أولوياتنا

Advertisements

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء ، السفير أشرف سلطان ، إن دعم خطط واستراتيجيات القضاء على الإرهاب ، تأتي على رأس أولويات الحكومة ، موضحا في الوقت ذاته ، أن تحسين مستوى معيشة المواطنين ، ومراعاة حقوق الفئات الأكثر فقرا ، والمهمشة ، كانت أهم التكليفات ، التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، في أول اجتماع مع الحكومة الجديدة ، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي .

وخلال مداخلة هاتفية ، لبرنامج « مانشيت » ، المذاع على فضائية « أون لايف » ، قال السفير أشرف سلطان ، إن أولويات الحكومة في الوقت الحالي ، تتمثل في ضبط الأسواق والأسعار ، إضافة إلى تكثيف الحملات الرقابية والأمنية ، فضلا عن اتخاذ إجراءات رادعة ، ضد المتلاعبين بالأسعار ، والمحتكرين ، وأن يكون الدور الرقابي للحكومة ، بشكل أكبر كفاءة .

Advertisements

وتابع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء ، قائلا إن الحكومة الجديدة ، سوف تسعى لاستكمال برنامج التنمية الاقتصادية ، بتحقيق نمو اقتصادي ، أعلى مما تم تحقيقه ، فضلا عن خفض التضخم ، ومعالجة مشكلة البطالة ، وزيادة فرص العمل ، ومضاعفة التنمية الصناعية والزراعية ، إضافة إلى التعامل مع المشكلات ، التي تواجه المصانع المتوقفة .

ولفت السفير أشرف سلطان ، إلى أن الحكومة سوف تعرض خطة عمل تفصيلية ، على مجلس النواب ، وذلك كإجراء دستوري ، وزاد : « من المهم ، أن يكون التوجه الحكومي في الفترة المقبلة ، منصب على تنفيذ التكليفات ، وأن تشهد الفترة المقبلة ، حصادا لما تم تنفيذه من سياسات ، في الفترة السابقة ، ما ينعكس بدوره ، على تحسين جودة حياة المواطنين ، وأيضا ، الملفات المهمة ، ويأتي على رأسها ( الصحة ، التعليم ، تطوير الجهاز الإداري ، واستكمال المشروعات القومية ) » .