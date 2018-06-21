تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 21 يونيو 2018

منذ 51 دقيقة أخبار مصر
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 21 يونيو 2018
درجات الحرارة

يسود طقس معتدل الحرارة ، اليوم الخميس ، على السواحل الشمالية ، يكون حار على الوجه البحري ، والقاهرة ، شديد الحرارة على محافظات الصعيد ، خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، بينما تظهر السحب المنخفضة ، على شمال البلاد ، وذلك حسب ما توقع ، اليوم الخميس ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية .

وبحسب خبراء الطقس ، تكون الرياح معتدلة ، وأغلبها شمالية شرقية ، تنشط على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، وتنشط كذلك على خليج السويس ، والبحر الأحمر ، ما يؤدي بدوره ، إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

وفيما يخص حالة البحر المتوسط ، فتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن تكون حالته خفيفة إلى معتدلة ، ويكون ارتفاع الموج فيه ، ما بين متر إلى متر ونصف المتر ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية شرقية .

وعن حالة البحر الأحمر ، فتوقع خبراء الطقس ، أن تكون حالته معتدلة إلى مضطربة ، ويكون ارتفاع الموج فيه ، ما بين مترين إلى مترين ونصف المتر ، بينما تكون الرياح السطحية ، شمالية غربية .

ويقدم موقع « مصر 365 » ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة اليوم الخميس ، على بعض المحافظات والمدن المصرية ، وهي كالتالي :

الصغرى العظمى

– القاهرة : 25 – 37 .

– وسط الدلتا : 24 – 36 .

– الإسكندرية : 21 – 33 .

– بلطيم : 22 – 32 .

– مطروح : 21 – 31 .

– السلوم : 20 – 31 .

– سيوة : 21 – 41 .

– بورسعيد : 25 – 30 .

– دمياط : 25 – 30 .

– العريش : 24 – 32 .

– رفح : 23 – 31 .

– الإسماعيلية : 23 – 37 .

– السويس : 23 – 37 .

– رأس سدر : 24 – 39 .

– نخل : 22 – 39 .

– نويبع : 28 – 40 .

– طابا : 25 – 39 .

– سانت كاترين : 24 – 34 .

– الطور : 25 – 39 .

– شرم الشيخ : 29 – 40 .

– الغردقة : 29 – 40 .

– مرسى علم : 28 – 39 .

– الفيوم : 25 – 41

– بني سويف : 25 – 41

– المنيا : 26 – 41 .

– أسيوط : 27 – 42.

– سوهاج : 27 – 43 .

– قنا : 27 – 45 .

– الأقصر : 27 – 45 .

– أسوان : 28 – 46 .

– أبو سمبل : 28 – 45 .

– الوادي الجديد : 28 – 44 .

– شلاتين : 29 – 41 .

– أبو رماد : 30 – 40 .

– رأس حدربة : 29 – 39 .

– حلايب : 29 – 39 .

 