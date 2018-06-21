تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 21 يونيو 2018

يسود طقس معتدل الحرارة ، اليوم الخميس ، على السواحل الشمالية ، يكون حار على الوجه البحري ، والقاهرة ، شديد الحرارة على محافظات الصعيد ، خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، بينما تظهر السحب المنخفضة ، على شمال البلاد ، وذلك حسب ما توقع ، اليوم الخميس ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية .
وبحسب خبراء الطقس ، تكون الرياح معتدلة ، وأغلبها شمالية شرقية ، تنشط على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، وتنشط كذلك على خليج السويس ، والبحر الأحمر ، ما يؤدي بدوره ، إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .
وفيما يخص حالة البحر المتوسط ، فتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن تكون حالته خفيفة إلى معتدلة ، ويكون ارتفاع الموج فيه ، ما بين متر إلى متر ونصف المتر ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية شرقية .
وعن حالة البحر الأحمر ، فتوقع خبراء الطقس ، أن تكون حالته معتدلة إلى مضطربة ، ويكون ارتفاع الموج فيه ، ما بين مترين إلى مترين ونصف المتر ، بينما تكون الرياح السطحية ، شمالية غربية .
ويقدم موقع « مصر 365 » ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة اليوم الخميس ، على بعض المحافظات والمدن المصرية ، وهي كالتالي :
الصغرى العظمى
– القاهرة : 25 – 37 .
– وسط الدلتا : 24 – 36 .
– الإسكندرية : 21 – 33 .
– بلطيم : 22 – 32 .
– مطروح : 21 – 31 .
– السلوم : 20 – 31 .
– سيوة : 21 – 41 .
– بورسعيد : 25 – 30 .
– دمياط : 25 – 30 .
– العريش : 24 – 32 .
– رفح : 23 – 31 .
– الإسماعيلية : 23 – 37 .
– السويس : 23 – 37 .
– رأس سدر : 24 – 39 .
– نخل : 22 – 39 .
– نويبع : 28 – 40 .
– طابا : 25 – 39 .
– سانت كاترين : 24 – 34 .
– الطور : 25 – 39 .
– شرم الشيخ : 29 – 40 .
– الغردقة : 29 – 40 .
– مرسى علم : 28 – 39 .
– الفيوم : 25 – 41
– بني سويف : 25 – 41
– المنيا : 26 – 41 .
– أسيوط : 27 – 42.
– سوهاج : 27 – 43 .
– قنا : 27 – 45 .
– الأقصر : 27 – 45 .
– أسوان : 28 – 46 .
– أبو سمبل : 28 – 45 .
– الوادي الجديد : 28 – 44 .
– شلاتين : 29 – 41 .
– أبو رماد : 30 – 40 .
– رأس حدربة : 29 – 39 .
– حلايب : 29 – 39 .
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