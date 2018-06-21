تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 21 يونيو 2018

Advertisements

يسود طقس معتدل الحرارة ، اليوم الخميس ، على السواحل الشمالية ، يكون حار على الوجه البحري ، والقاهرة ، شديد الحرارة على محافظات الصعيد ، خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، بينما تظهر السحب المنخفضة ، على شمال البلاد ، وذلك حسب ما توقع ، اليوم الخميس ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية .

وبحسب خبراء الطقس ، تكون الرياح معتدلة ، وأغلبها شمالية شرقية ، تنشط على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، وتنشط كذلك على خليج السويس ، والبحر الأحمر ، ما يؤدي بدوره ، إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

Advertisements

وفيما يخص حالة البحر المتوسط ، فتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن تكون حالته خفيفة إلى معتدلة ، ويكون ارتفاع الموج فيه ، ما بين متر إلى متر ونصف المتر ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية شرقية .

وعن حالة البحر الأحمر ، فتوقع خبراء الطقس ، أن تكون حالته معتدلة إلى مضطربة ، ويكون ارتفاع الموج فيه ، ما بين مترين إلى مترين ونصف المتر ، بينما تكون الرياح السطحية ، شمالية غربية .

ويقدم موقع « مصر 365 » ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة اليوم الخميس ، على بعض المحافظات والمدن المصرية ، وهي كالتالي :

الصغرى العظمى

– القاهرة : 25 – 37 .

– وسط الدلتا : 24 – 36 .

– الإسكندرية : 21 – 33 .

– بلطيم : 22 – 32 .

– مطروح : 21 – 31 .

– السلوم : 20 – 31 .

– سيوة : 21 – 41 .

– بورسعيد : 25 – 30 .

– دمياط : 25 – 30 .

– العريش : 24 – 32 .

– رفح : 23 – 31 .

– الإسماعيلية : 23 – 37 .

– السويس : 23 – 37 .

– رأس سدر : 24 – 39 .

– نخل : 22 – 39 .

– نويبع : 28 – 40 .

– طابا : 25 – 39 .

– سانت كاترين : 24 – 34 .

– الطور : 25 – 39 .

– شرم الشيخ : 29 – 40 .

– الغردقة : 29 – 40 .

– مرسى علم : 28 – 39 .

– الفيوم : 25 – 41

– بني سويف : 25 – 41

– المنيا : 26 – 41 .

– أسيوط : 27 – 42.

– سوهاج : 27 – 43 .

– قنا : 27 – 45 .

– الأقصر : 27 – 45 .

– أسوان : 28 – 46 .

– أبو سمبل : 28 – 45 .

– الوادي الجديد : 28 – 44 .

– شلاتين : 29 – 41 .

– أبو رماد : 30 – 40 .

– رأس حدربة : 29 – 39 .

– حلايب : 29 – 39 .