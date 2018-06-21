القوات المسلحة تعلن القضاء على 32 تكفيريا وتدمير مخزن «ذخيرة»

منذ 35 دقيقة أخبار مصر
القوات المسلحة تعلن القضاء على 32 تكفيريا وتدمير مخزن «ذخيرة»
رجال القوات المسلحة

أصدرت القوات المسلحة المصرية ، قبل قليل ، البيان رقم 24 ، الخاص بالعملية الشاملة لتطهير أرض سيناء من الإرهاب ، والمعروفة إعلاميا ، باسم « العملية الشاملة سيناء 2018 » .

وذكرت القوات المسلحة المصرية ، في بيانها ، أنها نجحت في القضاء على 32 تكفيريا ، من المسلحين شديدي الخطورة ، وذلك خلال عمليات نوعية للقوات ، موضحة في الوقت ذاته ، أنها عثرت بحوزتهم ، على « أسلحة آلية ، أسلحة قناصة ، ذخائر ، وأجهزة اتصال لاسلكية » ، وذلك في وسط وشمال سيناء .

وأوضح بيان القوات المسلحة رقم 24 ، أن القوات ألقت القبض على 3 أفراد آخرين ، بمعاونة الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية ، فضلا عن التحفظ على 4 بنادق آلية ، وطبنجتين عيار 9 مللي ، وعبوتين ناسفتين معدتان للتفجير ، إضافة إلى كميات من الذخائر ، ومواد الإعاشة .

وزادت القوات المسلحة المصرية ، في بيانها ، أنها اكتشفت ودمرت مخزنا ، يحتوي على كميات من الذخائر ومخلفات الحروب ، فضلا عن ضبط سيارة غرب نفق الشهيد أحمد حمدي ، عثر بداخلها على 40 جوال ، يحتوى على كميات كبيرة ، من قطع غيار الدراجات النارية ، فضلا عن مواد تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة .

ولفت بيان القوات المسلحة ، إلى ضبط سيارتين شرق القناة ، أحدها محملة على « ونش » ، عثر بداخلها على 20 كيلو جرام ، من نبات البانجو المعد للتداول ، والسيارة الأخرى ، عثر بداخلها على 466 لفافة ، من نبات البانجو االمخدر .

وكذلك ، أسفرت عمليات القوات المسلحة ، بحسب البيان ، عن القبض على 9 عناصر تكفيرية شديدة الخطورة ، و 84 فردا من المطلوبين جنائيا ، والمشتبه بهم ، واتخذت الاجراءات القانونية اللازمة حيالهم .