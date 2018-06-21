القوات المسلحة تعلن القضاء على 32 تكفيريا وتدمير مخزن «ذخيرة»

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أصدرت القوات المسلحة المصرية ، قبل قليل ، البيان رقم 24 ، الخاص بالعملية الشاملة لتطهير أرض سيناء من الإرهاب ، والمعروفة إعلاميا ، باسم « العملية الشاملة سيناء 2018 » .

وذكرت القوات المسلحة المصرية ، في بيانها ، أنها نجحت في القضاء على 32 تكفيريا ، من المسلحين شديدي الخطورة ، وذلك خلال عمليات نوعية للقوات ، موضحة في الوقت ذاته ، أنها عثرت بحوزتهم ، على « أسلحة آلية ، أسلحة قناصة ، ذخائر ، وأجهزة اتصال لاسلكية » ، وذلك في وسط وشمال سيناء .

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وأوضح بيان القوات المسلحة رقم 24 ، أن القوات ألقت القبض على 3 أفراد آخرين ، بمعاونة الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية ، فضلا عن التحفظ على 4 بنادق آلية ، وطبنجتين عيار 9 مللي ، وعبوتين ناسفتين معدتان للتفجير ، إضافة إلى كميات من الذخائر ، ومواد الإعاشة .

وزادت القوات المسلحة المصرية ، في بيانها ، أنها اكتشفت ودمرت مخزنا ، يحتوي على كميات من الذخائر ومخلفات الحروب ، فضلا عن ضبط سيارة غرب نفق الشهيد أحمد حمدي ، عثر بداخلها على 40 جوال ، يحتوى على كميات كبيرة ، من قطع غيار الدراجات النارية ، فضلا عن مواد تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة .

ولفت بيان القوات المسلحة ، إلى ضبط سيارتين شرق القناة ، أحدها محملة على « ونش » ، عثر بداخلها على 20 كيلو جرام ، من نبات البانجو المعد للتداول ، والسيارة الأخرى ، عثر بداخلها على 466 لفافة ، من نبات البانجو االمخدر .

وكذلك ، أسفرت عمليات القوات المسلحة ، بحسب البيان ، عن القبض على 9 عناصر تكفيرية شديدة الخطورة ، و 84 فردا من المطلوبين جنائيا ، والمشتبه بهم ، واتخذت الاجراءات القانونية اللازمة حيالهم .