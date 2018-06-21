تعرف على حالة الطقس المتوقعة غدا الجمعة 22 يونيو 2018

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يسود طقس معتدل الحرارة ، غدا الجمعة ، على السواحل الشمالية للبلاد ، يكون شديد الحرارة على باقي الأنحاء ، خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع ، اليوم الخميس ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية .

وبحسب خبراء الطقس ، تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد ، وتكون الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة ، تنشط لتكون مثيرة للرمال والأتربة ، وكذلك ، تنشط الرياح على خليج السويس ، والبحر الأحمر ، ما يؤدي بدوره ، إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

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ويقدم موقع « مصر 365 » ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة غدا الجمعة ، على بعض المحافظات والمدن المصرية ، وهي كالتالي :

– القاهرة : العظمى 39 – الصغرى 26 درجة .

– الإسكندرية : العظمى 31 – الصغرى 23 درجة .

– مطروح : العظمى 30 – الصغرى 22 درجة .