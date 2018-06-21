السيسي يلتقي رئيس «إيني».. ويوجه بإزالة معوقات تنمية حقل «ظهر»

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ، صباح اليوم الخميس ، الرئيس التنفيذي لشركة « إيني » الإيطالية للبترول ، كلاوديو ديسكالزي ، حيث حضر الاجتماع ، وزير البترول والثروة المعدنية ، المهندس طارق الملا ، والقائم بأعمال رئيس المخابرات العامة ، اللواء عباس كامل ، فضلا عن عدد ، من مسؤلي شركة « إيني » .

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، السفير بسام راضي ، قال إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مع رئيس شركة « إيني » الإيطالية ، يأتي في إطار المتابعة الدورية ، للتقدم الذي تحرزه الشركة الإيطالية ، في أعمالها بمصر ، ولا سيما في حقل « ظهر » للغاز الطبيعي .

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وخلال الاجتماع ، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد ، بشأن تطوير حقل « ظُهر » ومعدلات إنتاجه ، وكذلك ، وجه وزارة البترول والثروة المعدنية ، برئاسة المهندس طارق الملا ، والجهات التابعة لها ، بمواصلة التعاون المكثف مع الشركة ، وتذليل أي عقبات قد تواجه أعمال تنمية الحقل .

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، أوضح أن الرئيس التنفيذي لشركة « إيني » ، استعرض خلال اللقاء ، الموقف التنفيذي للأعمال التي تنفذها الشركة الإيطالية ، في حقل « ظُهر » ، بالمياه المصرية ، في البحر المتوسط ، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركات المصرية .

رئيس شركة « إيني » ، تحدث خلال اللقاء ، عن المشروعات المتعددة التي تُنفذها الشركة الإيطالية ، في مصر ، والتي تتضمن تطوير حقل « نورس » في دلتا النيل ، مؤكدا في الوقت ذاته ، حرص الشركة الإيطالية ، على الاستفادة من الفرص الواعدة ، المتوفرة في قطاع الطاقة المتجددة ، في مصر .