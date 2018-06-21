السيرة الذاتية لرئيس القوات الجوية الجديد

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نشرت وزارة الدفاع المصرية ، عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت ، اليوم الخميس ، السيرة الذاتية لقائد القوات الجوية المصرية الجديد ، اللواء طيار أركان حرب محمد عباس حلمي ، خلفا للفريق يونس المصري ، الذي تولى منصب وزير الطيران المدني ، في حكومة المهندس مصطفى مدبولي .

ولد اللواء طيار محمد عباس حلمي هاشم ، في يوم 20 يناير من العام 1961 ، وتخرج في شهر أبريل من العام 1982 ، في الكلية الجوية ، وتم ترقيته في شهر يناير من العام 2012 ، إلى رتبة « لواء » .

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اللواء محمد عباس حلمي ، حاصل على بكالوريوس طيران وعلوم عسكرية ، وماجستير في العلوم العسكرية ، من كلية القادة والأركان ، وحصل كذلك ، على زمالة كلية الحرب العليا ، من أكاديمية ناصر العسكرية العليا ، والدورة العليا لكبار القادة ، من أكاديمية ناصر العسكرية العليا .

قائد القوات الجوية الجديد ، تدرج في الوظائف القيادية ، وصولا إلى رئيس أركان القوات الجوية ، حيث حصل على نوط الخدمة الممتازة ، ونوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى ، ونوط 25 أبريل 1982 ، وميدالية اليوبيل الذهبي لثورة 23 يوليو 1952 ، كما حصل على ميدالية اليوبيل الفضي لنصر أكتوبر 73 ، وميدالية العيد الخمسيني للقوات الجوية ، وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة ، وميدالية 25 يناير ، وميدالية 30 يونيو ، فضلا عن ميدالية اليوبيل الماسي للقوات الجوية ، وميدالية اليوبيل الفضي لتحرير سيناء .