الحكومة تناقش تطوير المنظومة الضريبية ورفع كفاءة موارد الدولة

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اجتمع رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، المهندس مصطفى مدبولي ، اليوم الخميس ، بوزير المالية ، محمد معيط ، وذلك لمناقشة بعض الأمور ، المتعلقة بتطوير المنظومة الضريبية ، ورفع كفاءة موارد الدولة ، وإنهاء المنازعات الضريبية .

وناقش الاجتماع في الوقت ذاته ، عددا من الملفات ، التي تأتي على أجندة أولويات الحكومة ، في المرحلة المقبلة ، ويأتي في مقدمتها ، برنامج الحكومة ، وذلك تمهيدا لتقديمه إلى مجلس النواب ، خلال الفترة المقبلة .

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كما ناقش الاجتماع أيضا ، الملفات المتعلقة ببرامج « التعليم ، الصحة ، والثقافة » ، والتي حددها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، كأولويات للحكومة خلال المرحلة المقبلة ، وذلك بهدف تحقيق التنمية البشرية ، وإعادة بناء الإنسان المصري .

ووجه رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، بسرعة إعداد برنامج ، لإنجاز هذه الملفات ، وإحداث نوع من التطور السريع ، خاصة ما يتعلق ، بإنهاء المنازعات والتصالحات الضريبية .