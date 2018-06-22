بكري: قائمة المحافظين الجديدة تضم قيادة أمنية كبرى وشباب وسيدتين .. “فيديو”

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أعلن البرلماني والإعلامي “مصطفى بكري”، أنه من المنتظر أن يتم الإعلان عن حركة المحافظين خلال الأسبوع القادم وتشمل أثنى عشر محافظ، وكذلك الإعلان عن نواب المحافظين، وقد أكد أن رئيس الحكومة المصرية المهندس “مصطفى مدبولي” قد أعد قائمة بأسماء المرشحين.

وأضاف الإعلامي ومقدم برنامج “حقائق وأسرار” والذي يتم بثه عبر القناة الفضائية “صدى البلد” أن حركة المحافظين تشمل سيدتين وشباب، إلى جانب قيادة أمنية كبرى سوف تتولى قيادة واحدة من المحافظات “القاهرة الكبرى”، كما سيتولى أحد محافظي الصعيد قيادة محافظة بالقاهرة الكبرى.

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وقد أضاف بكري قائلاً “وسيلي ذلك إجراء حركة محليات تشمل مائة وأربعة وثمانين رئيس مركز، ومائتين وأربعة عشر رئيس مدينة، وأربعمائة وأحد عشر وحدة قروية”، وأشار أن الحكومة المصرية سوف تعلن في البيان الصادر عنها السبت القادم.

وأشار أنه سوف يتم تشكيل لجنة تحت رئاسة أحد وكلاء رئيس البرلمان من أجل مناقشة بيان الحكومة المصرية، وأكد أن برنامج الحكومة المصرية الجديدة يحتاج إلى تصويت ثلاثمائة نائب لصالحة، وفي حالة عدم الموافقة سوف تقدم الحكومة استقالتها، ويتم تكليف رئيس الجمهورية حزب الأغلبية في مجلس النواب بتشكيل الحكومة.

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