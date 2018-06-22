تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 22 يونيو 2018

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يسود طقس معتدل الحرارة ، اليوم الجمعة ، على السواحل الشمالية ، يكون شديد الحرارة على باقي الأنحاء ، خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع ، اليوم الجمعة ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية .

وبحسب خبراء الطقس ، تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد ، وتكون الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة ، تنشط على معظم الأنحاء ، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد ، وكذلك ، تنشط الرياح على خليج السويس ، والبحر الأحمر ، ما يؤدي بدوره ، إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

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وفيما يخص حالة البحر المتوسط ، أوضح خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن حالته تكون خفيفة إلى معتدلة ، ويكون ارتفاع الموج فيه ، من متر إلى متر ونصف المتر ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية .

وعن حالة البحر الأحمر ، قال خبراء الطقس ، إن حالته تكون معتدلة إلى مضطربة ، ويكون ارتفاع الموج فيه ، من مترين إلى مترين ونصف المتر ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية .

ويقدم موقع « مصر 365 » ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة اليوم الجمعة ، على بعض المحافظات والمدن المصرية ، وهي كالتالي :

الصغرى العظمى

– القاهرة : 26 – 39 .

– وسط الدلتا : 25 – 38 .

– الإسكندرية : 23 – 31 .

– بلطيم : 22 – 30 .

– مطروح : 22 – 30 .

– السلوم : 21 – 30 .

– سيوة : 25 – 40 .

– بورسعيد : 25 – 29 .

– دمياط : 25 – 29.

– العريش : 20 – 32 .

– رفح : 20 – 31 .

– الإسماعيلية : 23 – 38 .

– السويس : 24 – 39 .

– رأس سدر : 24 – 40 .

– نخل : 17 – 37 .

– نويبع : 27 – 36 .

– طابا : 25 – 36 .

– سانت كاترين : 20 – 33 .

– الطور : 25 – 36.

– شرم الشيخ : 29 – 39 .

– الغردقة : 29 – 39 .

– مرسى علم : 28 – 37 .

– الفيوم : 25 – 40 .

– بني سويف : 25 – 41 ,

– المنيا : 24 – 41 .

– أسيوط : 26 – 42 .

– سوهاج : 27 – 42 .

– قنا : 28 – 43 .

– الأقصر : 29 – 45 .

– أسوان : 30 – 45 .

– أبو سمبل : 29 – 45 .

– الوادي الجديد : 30 – 45 .

– شلاتين : 30 – 43 .

– أبو رماد : 31 – 41 .

– رأس حدربة : 31 – 40.

– حلايب : 42 – 39 .