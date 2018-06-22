خلال أسابيع.. البابا تواضروس يزور الفاتيكان

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يبدأ قداسة البابا تواضروس الثاني ، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، خلال الأسابيع القليلة المقبلة ، زيارة إلى إيطاليا ، ومنها إلى دولة الفاتيكان ، يرافقه وفد كنسي رفيع المستوى ، للقاء البابا فرنسيس ، بابا الفاتيكان. وذلك بحسب ما قال مصدر رسمي ، في الكاتدرائية المرقسية في العباسية .

وبحسب المصدر ذاته ، فإن قداسة البابا تواضروس الثاني ، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، استقبل منذ أيام ، وفدا من السائحين الإيطاليين ، وأكد لأعضاء الوفد ، عزمه زيارة بابا الفاتيكان للمرة الثانية ، في وقت قريب .

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وسبق لقداسة البابا تواضروس الثاني ، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، زيارة دولة الفاتيكان ، في شهر مايو من العام 2013 ، وصلي خلالها البابا تواضروس ، صلاة مشتركة مع البابا فرنسيس ، بابا الفاتيكان ، من أجل المصالحة بين الأمم والمجتمعات ، وهي الزيارة الأولى للبابا تواضروس ، منذ أكثر من 40 عاما .

وعقب تلك الزيارة ، بعث بابا الفاتيكان ، البابا فرنسيس ، رسالة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني ، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، في يوم « المحبة الأخوية » ، الذي يقام سنويا ، بمناسبة زيارة البابا تواضروس للفاتيكان ، والذي يقام يوم 10 مايو. لإعلان التآخي ، بين الكنيستين القبطية الأرثوذكسية والكاثوليكية .