فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2018 الربع سنوية.. الاستعلام عن الفاتورة وخطوات التقديم على تليفون أرضي عبر موقع المصرية للاتصالات

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فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2018 الربع سنوية ورابط الاستعلام عن الفاتورة من المصرية للاتصالات نقدمه لكم من موقع مصر 365، حيث يمكنكم من خلال هذا المقال الإطلاع على الرابط والخطوات التي تمكنكم من معرفة قيمة الفاتورة الربع سنوية لهاتفك الأرضي أو المنزلي، وكذلك يمكنكم الإطلاع على أفضل الطرق التي يمكن من خلالها سداد الفاتورة.

حيث أتاحت شركة المصرية للاتصالات، الرائدة في مجال الاتصالات في مصر حديثًا، خدمة الاستعلام عن قيمة الفاتورة عبر موقعها الإلكتروني، وأيضًا خدمة سداد قيمة الفاتورة من خلال بطاقتك الائتمانية، وجاءت تلك الخدمات المسحدثة من الشركة لتوفير وقت وجهد العملاء، وكذلك تقديم المزيد والمزيد من الخدمات، ويمكنكم من خلال هذا المقال معرفة فاتورة التليفون الأرضي 2018.

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فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2018

فاتورة التليفون الأرضي 2018 يمكنكم الاستعلام عنها بكل سهولة ويسر عبر موقع المصرية للاتصالات الإلكتروني، حيث تتيح الشركة إمكانية الاستعلام عن الفاتورة من منزلك ودون الحاجة إلى الذهاب إلى أحد أفرع الشركة في منطقتك، حيث تقوم الشركة بإصدار الفواتير الربع سنوية في الأشهر التالية:

شهر يناير

شهر أبريل

شهر يوليو

شهر أكتوبر

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي من موقع المصرية للاتصالات

وللاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي الربع سنوية يمكنكم اتباع الخطوات التالية:

قم في البداية بالدخول على رابط موقع المصرية للاتصالات. قم بكتابة كود المنطقة التابع لها في المكان المخصص. أدخل رقم الهاتف المنزلي “الأرضي” الخاص بك. اضغط على أظهر الفواتير وانتظر حتى يتم تحميل الفاتورة.

طرق سداد فاتورة التليفون الارضي

يمكنك سداد فاتورة التليفون من خلال اتباع واحدة من الطرق التالية:

السداد من خلال موقع المصرية للاتصالات بالبطاقة الائتمانية.

السداد من خلال واحد من فروع المصرية للاتصالات القريبة منك.

السداد عن طريق خدمة فوري، والتي تكون متوفرة في أي من السنترالات القريبة منك وتكلفتها بضع جنيهات.

السداد عبر ماكينات ATM.

قيمة الزيادة المضافة على فاتورة التليفون الأرضي

بدأت شركة المصرية للاتصالات منذ شهر أكتوبر لعام 2017 تطبيق زيادة جديدة على قيمة الفاتورة للمشتركين، وجاءت قيمة الزيادة بمقدار 15 جنيه، في حالة الاشتراكات التي يتم سدادها شهريًا، وقيمتها 45 جنيه في حالة الاشتراكات التي يتم سدادها كل 3 أشهر “الاشتراكات الربع سنوية”.

تفاصيل الفاتورة

قيمة فاتورة التليفون الأرضي التي تقوم بالاستعلام عنها تشمل “قيمة الاشتراك الشهري وقيمة الضريبة المضافة وضريبة الدمغة بجانب قيمة المكالمات الإضافية” كل هذا يظهر لك عند الاستعلام عن الفاتورة، وإذا كنت مشترك على نظام الفاتورة الربع سنوية، فإن القيمة التي ستظهر ستكون مجموع ما سبق ل3 أشهر.

يمكنكم أيضًا الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال ترك تعليق على هذا المقال برقم التليفون الأرضي وكود المنطقة التابع لها، وسنقوم بتوفير الفاتورة لكم مباشرة.

خدمة نقل الهاتف الأرضي

تتيح شركة المصرية للاتصالات مجموعة من الخدمات الأخرى، من بينها خدمة نقل الهاتف الأرضي، وذلك في حالة الانتقال من مكان سكن إلى آخر، ويمكنك الاستمتاع بتلك الخدمة من خلال الذهاب إلى فرع شركة المصرية للاتصالات في المنطقة التي ستقوم بالانتقال إليها وطلب نقل الهاتف الأرضي إلى المنطقة الجديدة، وستقوم بملء استمارة نقل الهاتف ودفع قيمة الخدمة وهي 100 جنيه.

التقديم على تليفون أرضي

تتيح شركة المصرية للاتصالات خدمة التقديم على تليفون أرضي من أي من الفروع التابعة لها والمنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك من خلال اتباع التالي:

إذهب إلى أي فرع تابع للمصرية للاتصالات

قم باستلام استمارة التقديم وأكمل البيانات المطلوبة.

قم بإحضار المستندات التالية “صورة من بطاقة الرقم القومي – فاتورة كهرباء أو غاز – صورة من عقد إيجار أو ملكية المنزل”.

قم بدفع قيمة الخدمة 55 جنيه.

موعد إصدار الفواتير الربع سنوية

يتم إصدار الفواتير الربع سنوية في التوقيت التالي:

الفاتورة الأولى يتم إصدارها في شهر يناير.

الفاتورة الثانية يتم إصدارها في شهر أبريل.

الفاتورة الثالثة يتم إصدارها في شهر يوليو.

الفاتورة الرابعة والأخيرة يتم إصدارها في شهر أكتوبر.

للاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي الربع سنوية من المصرية للاتصالات، قم بترك تعليق برقم التليفون الأرضي الخاص بك والمراد الاستعلام عنه وكود المنطقة التابع لها التليفون الأرضي وسنقوم بالرد على التعليق بتفاصيل الفاتورة.