مصدر حكومي: مقترح بتحصيل ضرائب «جوجل» و«فيس بوك» من الشركات المعلنة

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علق مصدر حكومي ، اليوم الجمعة ، على اقتراح بفرض « ضريبة » ، على إعلانات « جوجل » ، ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة ، قائلا إن المقترح ، سوف يتم تطبيقه ، عن طريق فرض ضريبة ، على الشركات المعلنة ذاتها ، والتي تنشر إعلاناتها ، عبر تلك المنصات ، واقتطاع الضريبة منها ، وليس من المنصات الإلكترونية ذاتها ، حيث إن بعض هذه الشركات ، لا تمتلك مكاتب لها في مصر حتى الآن ، حسب ما ذكر اليوم الجمعة ، في تصريحات صحفية عنه .

رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، عماد سامي ، قال في تصريحات سابقة ، إن التقديرات الأولية لحصيلة فرض ضريبة ، على إعلانات « جوجل » و « فيس بوك » ، والمنصات الإلكترونية المختلفة ، المتحصلة من السوق المصرية ، لن تقل عن مليار جنيه سنويا .

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وزاد عماد سامي ، قائلا إن الإعلانات المنشورة عبر المواقع الإلكترونية ، وشبكات التواصل الاجتماعي ، والمنصات الرقمية ، تخضع بالفعل لقانون ضريبة القيمة المضافة ، ونسبتها 14% ، متابعا : « نبحث تطبيقها بأثر رجعي ، منذ سبتمبر 2016 ، حيث يتم الآن وضع تصور ودراسة شاملة ، لآلية تحصيل الضريبة على تلك الأنشطة ، يشمل ضرورة وجود مكاتب لمحركات البحث وشبكات التواصل الاجتماعي ، داخل مصر ، لمحاسبتها ضريبيا » .