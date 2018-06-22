رئيس حماية المستهلك: سيتم تطبيق القانون الجديد بعد موافقة الرئيس عليه

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أكد اللواء “راضي عبد المعطي” الذي يشغل منصب رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز سوف يقوم بتطبيق القانون الجديد لحماية المستهلك بعد أن يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق عليه وصدور اللائحة التنفيذية للقانون.

كما أشار “عبد المعطي” خلال لقاء له ببرنامج “حقائق وأسرار” الذي يذاع عبر قناة “صدى البلد الفضائية” أن أعداد العاملين بجهاز حماية المستهلك غير كافي لتغطية جميع محافظات الجمهورية.

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كما أكد أن الجهاز يستقبل شكاوى المواطنين على مدار اليوم عبر تطبيق الجهاز على موقع التواصل الإجتماعي “واتس آب” قائلاً:” أنه يعتبر نفسه وكيلاً عن المواطنين لمواجهة استغلال التجار بالأسواق المصرية.

كما قام “عبد المعطي” بتوجيه رسالة للتجار قائلاً لهم:”راعوا ربنا وراعوا ظروف المواطن والظروف التي تمر بها الدولة خلال هذه الفترة.

وأكد أنه سوف يقوم بإصدار دليل لحماية المستهلك، و الجهاز سوف يقوم بتوزيعه على المواطنين، مؤكداً أن الهدف من ذلك هو توعية المواطنين، وإرشادهم إلى ثقافة الاستهلاك، بالإضافة إلى حق المستهلك في الحصول على فاتورة مفصلة بالسلع التي قام بشرائها.

وأضاف في نهاية لقاءه أن الجهاز سوف يتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد جميع الإعلانات المضللة، مؤكداً أن مثل هذه الإعلانات قد تمنع المستهلك من إختيار المنتجات المناسبة له.

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