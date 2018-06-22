تعرف على درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 23 يونيو 2018

منذ 24 دقيقة أخبار مصر
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 23 يونيو 2018
درجات الحرارة

يسود طقس معتدل الحرارة ، غدا السبت ، على السواحل الشمالية للبلاد ، يكون حار على الوجه البحري ، والقاهرة ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع ، اليوم الجمعة ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية .

وبحسب خبراء الطقس ، تظهر السحب المنخفضة ، على شمال البلاد ، أما الرياح ، فتكون أغلبها شمالية شرقية معتدلة ، تنشط على جنوب البلاد ، وجنوب سيناء ، وكذلك. تنشط الرياح على خليج السويس ، والبحر الأحمر ، ما يؤدي بدوره ، إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

وفيما يخص حالة البحر المتوسط ، أوضح خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن حالته تكون خفيفة إلى معتدلة ، ويكون ارتفاع الموج فيه ، من متر إلى متر ونصف المتر ، وتكون الرياح السطحية ، شمالية غربية .

وذكر خبراء الطقس ، أن البحر الأحمر ، تكون حالته معتدلة إلى مضطربة ، ويكون ارتفاع الموج فيه ، من مترين إلى مترين ونصف المتر ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية .

ويقدم موقع « مصر 365 » ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة اليوم الجمعة ، على بعض المحافظات والمدن المصرية ، وهي كالتالي :

– القاهرة : الصغرى 26 – العظمى 37 .

– الإسكندرية : الصغرى 23 – العظمى 30 .

– قنا : الصغرى 28 -العظمى 43 .

– الأقصر : الصغرى 28 – العظمى 44 .

– أسوان : الصغرى 29 – العظمى 45 .