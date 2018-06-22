تعرف على درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 23 يونيو 2018

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يسود طقس معتدل الحرارة ، غدا السبت ، على السواحل الشمالية للبلاد ، يكون حار على الوجه البحري ، والقاهرة ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع ، اليوم الجمعة ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية .

وبحسب خبراء الطقس ، تظهر السحب المنخفضة ، على شمال البلاد ، أما الرياح ، فتكون أغلبها شمالية شرقية معتدلة ، تنشط على جنوب البلاد ، وجنوب سيناء ، وكذلك. تنشط الرياح على خليج السويس ، والبحر الأحمر ، ما يؤدي بدوره ، إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

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وفيما يخص حالة البحر المتوسط ، أوضح خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن حالته تكون خفيفة إلى معتدلة ، ويكون ارتفاع الموج فيه ، من متر إلى متر ونصف المتر ، وتكون الرياح السطحية ، شمالية غربية .

وذكر خبراء الطقس ، أن البحر الأحمر ، تكون حالته معتدلة إلى مضطربة ، ويكون ارتفاع الموج فيه ، من مترين إلى مترين ونصف المتر ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية .

ويقدم موقع « مصر 365 » ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة اليوم الجمعة ، على بعض المحافظات والمدن المصرية ، وهي كالتالي :

– القاهرة : الصغرى 26 – العظمى 37 .

– الإسكندرية : الصغرى 23 – العظمى 30 .

– قنا : الصغرى 28 -العظمى 43 .

– الأقصر : الصغرى 28 – العظمى 44 .

– أسوان : الصغرى 29 – العظمى 45 .