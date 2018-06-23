برلماني: الدولة تدرك أهمية المشروعات المتوسطة والصغيرة في خفض البطالة

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أعلن البرلماني “عماد سعد حمودة” أن المشروعات المتوسطة والصغيرة تحظى باهتمام القيادة السياسية المصرية خلال الفترة الراهنة، حيث أن تلك المشروعات تشكل محور اهتمام “السياسات الصناعية” التي تهدف إلى خفض معدلات البطالة في الدولة المصرية.

وقد أوضح البرلماني في بيان صدر عنه اليوم، أن الصناعات المتوسطة والصغيرة تعمل على خلق مزيد من فرص العمل وتساهم أيضًا في القضاء على البطالة، وهناك العديد من الدول الكبرى التي أصبحت تعتمد عليها بشكل مباشر، ومنها على سبيل المثال اليابان التي تستوعب أكثر من أربعة وثمانين في المائة من العمالة التي تساهم بما يعادل اثنين وخمسين في المئة من إجمالي قيمة الإنتاج الصناعي الياباني.

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وأضاف عماد سعد حمودة قائلاً، أن المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر تشكل العمود الفقري للتنمية الاقتصادية في الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، وذلك بسبب أهميتها في مكافحة البطالة، وتعد الدولة المصرية من أكبر الدول العربية من حيث عدد وكثافة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جداَّ والمتوسطة، حيث تساهم تلك الفئة من المشروعات بما يقارب من ثمانين في المئة من اجمالي الناتج المحلي المصري.

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