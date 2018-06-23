تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 23 يونيو 2018

يسود طقس معتدل الحرارة ، اليوم السبت ، على السواحل الشمالية ، يكون حار على الوجه البحري ، والقاهرة ، شديد الحرارة على محافظات الجنوب ، خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع ، اليوم السبت ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية .
وبحسب خبراء الطقس ، تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد ، وتكون الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة ، تنشط على جنوب البلاد ، وجنوب سيناء ، وتنشط كذلك ،على خليج السويس ، والبحر الأحمر ، ما يؤدي بدوره ، إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .
وفيما يخص حالة البحر المتوسط ، قال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إن حالته تكون خفيفة إلى معتدلة ، ويكون ارتفاع الموج فيه ، من متر إلى متر ونصف المتر ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية .
وعن حالة البحر الأحمر ، أوضح خبراء الطقس ، أن حالته تكون معتدلة إلى مضطربة ، ويكون ارتفاع الموج فيه ، من مترين إلى مترين ونصف المتر ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية .
ويقدم موقع « مصر 365 » ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة اليوم السبت ، على بعض المحافظات والمدن المصرية ، وهي كالتالي :
الصغرى العظمى
– القاهرة : 26 – 37 .
– وسط الدلتا : 25 – 36 .
– الإسكندرية : 23 – 30 .
– بلطيم : 22 – 30 .
– مطروح : 23 – 30 .
– السلوم : 22 – 30 .
– سيوة : 26 – 39 .
– بورسعيد : 24 – 31 .
– دمياط : 25 – 30 .
– العريش : 21 – 31 .
– رفح : 21 – 30 .
– الإسماعيلية : 23 – 36 .
– السويس : 24 – 36 .
– رأس سدر : 26 – 35 .
– نخل : 17 – 35 .
– نويبع : 27 – 37 .
– طابا : 25 – 36 .
– سانت كاترين : 20 – 31 .
– الطور : 26 – 35 .
– شرم الشيخ : 29 – 39 .
– الغردقة : 29 – 38 .
– مرسى علم : 28 – 37 .
– الفيوم : 25 – 38 .
– بني سويف : 25 – 38 .
– المنيا : 23 – 38 .
– أسيوط : 26 – 40 .
– سوهاج : 28 – 41 .
– قنا : 28 – 43 .
– الأقصر : 28 – 44 .
– أسوان : 29 – 45 .
– أبو سمبل : 29 – 44 .
– الوادي الجديد : 29 – 44 .
– شلاتين : 31 – 39 .
– أبو رماد : 30 – 38 .
– رأس حدربة : 31 – 37 9
– حلايب : 33 – 36.
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