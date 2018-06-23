تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 23 يونيو 2018

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يسود طقس معتدل الحرارة ، اليوم السبت ، على السواحل الشمالية ، يكون حار على الوجه البحري ، والقاهرة ، شديد الحرارة على محافظات الجنوب ، خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع ، اليوم السبت ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية .

وبحسب خبراء الطقس ، تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد ، وتكون الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة ، تنشط على جنوب البلاد ، وجنوب سيناء ، وتنشط كذلك ،على خليج السويس ، والبحر الأحمر ، ما يؤدي بدوره ، إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

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وفيما يخص حالة البحر المتوسط ، قال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إن حالته تكون خفيفة إلى معتدلة ، ويكون ارتفاع الموج فيه ، من متر إلى متر ونصف المتر ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية .

وعن حالة البحر الأحمر ، أوضح خبراء الطقس ، أن حالته تكون معتدلة إلى مضطربة ، ويكون ارتفاع الموج فيه ، من مترين إلى مترين ونصف المتر ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية .

ويقدم موقع « مصر 365 » ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة اليوم السبت ، على بعض المحافظات والمدن المصرية ، وهي كالتالي :

الصغرى العظمى

– القاهرة : 26 – 37 .

– وسط الدلتا : 25 – 36 .

– الإسكندرية : 23 – 30 .

– بلطيم : 22 – 30 .

– مطروح : 23 – 30 .

– السلوم : 22 – 30 .

– سيوة : 26 – 39 .

– بورسعيد : 24 – 31 .

– دمياط : 25 – 30 .

– العريش : 21 – 31 .

– رفح : 21 – 30 .

– الإسماعيلية : 23 – 36 .

– السويس : 24 – 36 .

– رأس سدر : 26 – 35 .

– نخل : 17 – 35 .

– نويبع : 27 – 37 .

– طابا : 25 – 36 .

– سانت كاترين : 20 – 31 .

– الطور : 26 – 35 .

– شرم الشيخ : 29 – 39 .

– الغردقة : 29 – 38 .

– مرسى علم : 28 – 37 .

– الفيوم : 25 – 38 .

– بني سويف : 25 – 38 .

– المنيا : 23 – 38 .

– أسيوط : 26 – 40 .

– سوهاج : 28 – 41 .

– قنا : 28 – 43 .

– الأقصر : 28 – 44 .

– أسوان : 29 – 45 .

– أبو سمبل : 29 – 44 .

– الوادي الجديد : 29 – 44 .

– شلاتين : 31 – 39 .

– أبو رماد : 30 – 38 .

– رأس حدربة : 31 – 37 9

– حلايب : 33 – 36.