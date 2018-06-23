تعرف على حالة المرور في القاهرة والجيزة اليوم السبت 23 يونيو 2018

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انتظمت حركة المرور ، في محافظتي القاهرة والجيزة ، صباح اليوم السبت ، خلال ساعات الذروة الصباحية ، وسط انتشار أمني في الشوارع والميادين ، لملاحظة حركة السيارات ، وتأمين رحلات المواطنين ، على الطرق والمحاور والكباري ، في المحافظتين ، فضلا عن سحب أي كثافات مرورية ، وإزالة المعوقات المرورية في الطرق المختلفة .

وشهدت حركة السيارات ، انتظاما أعلى الطريق الدائري ، ومحور 26 يوليو ، وكذلك ، انتظمت حركة السيارات ، أعلى كوبري أكتوبر ، وميدان التحرير ، وروكسي ، ورمسيس. وعبد المنعم رياض ، ومناطق وسط البلد ، بينما شهد محيط جامعة القاهرة ، بطأ في حركة السيارات ، بسبب أعمال إنشاء نفق ، في ميدان النهضة ، ما أدى إلى تباطؤ حركة السيارات ، في شارع النيل السياحي ، ومديرية أمن الجيزة ، وفي منطقة كورنيش النيل .

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وكذلك ، انتظمت حركة السيارات ، أعلى محاور الجيزة ، في شوارع « الجيزة ، النيل السياحي ، الهرم ، البحر الأعظم ، نزلة الدائري اتجاه الصعيد ، الوراق ، والمريوطية » ، وسط انتشار الخدمات ، على الطرق كافة .