رئيس الوزراء يتفقد «تطوير هضبة الأهرامات» ويوجه برفع كفاءة طريق الفيوم

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أجرى رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، المهندس مصطفى مدبولي ، اليوم السبت ، جولة تفقدية ، في مشروع تطوير هضبة أهرامات الجيزة ، رافقه خلالها ، وزير الآثار ، الدكتور خالد العناني ، ومحافظ الجيزة ، اللواء محمد كمال الدالي ، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، اللواء كامل الوزير .

وخلال جولته ، استمع المهندس مصطفى مدبولي ، إلى شرح بشأن المشروع ، الذي يهدف إلى تطوير هضبة أهرامات الجيزة ، وتوفير الخدمات للزائرين بشكل أفضل ، فضلا عن تطوير منظومة الإضاءة والتأمين الإلكتروني ، ما يعمل على استعادة المنطقة الأثرية لرونقها ، بما يليق بالحضارة المصرية القديمة .

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وزير الآثار ، ومسؤولو الهيئة الهندسية ، أكدوا خلال الشرح ، إنجاز 90% من أعمال مشروع التطوير ، الذي تنفذه وزارة الآثار ، بالتعاون مع وزارة السياحة برئاسة الدكتورة رانيا المشاط ، ووزارة الإسكان برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ، وتحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، وذلك بتكلفة بلغت 400 مليون جنيه مصري ، تم توفيرها على مرحلتين .

المشروع يتضمن كذلك ، نقل المدخل الحالي للهضبة ، من جوار فندق « مينا هاوس » ، إلى طريق الفيوم ، حيث جار الآن ، التعاقد على توفير حافلات كهربائية ، غير مضرة بالبيئة ، لنقل الزائرين داخل المنطقة الأثرية ، التي سوف يتم يمنع دخول السيارات والأتوبيسات بها ، وسوف تكون هذه الحافلات ، هي الوسيلة الوحيدة لنقل الزائرين ، بين المواقع الأثرية المختلفة ، داخل هضبة الأهرامات .

وتضمن المشروع أيضا ، استحداث مركز للزوار ، لخدمة السائحين عند المدخل الرئيسي للهضبة ، مزوّد بشاشات عرض ، وكتيبات ، وخرائط توضيحية ، لكل موقع من المواقع الأثرية المختلفة ، الموجودة في المنطقة ، وبينها « الأهرامات الثلاثة ، المقابر الملكية ، ومقابر كبار رجال الدولة والكهنة » ، وكذلك ، تم تحديد منطقة خدمية للزائرين ، بجوار مركز الزوار ، تضم عددا من « المحلات التجارية ، البازارات ، المكتبات ، المطاعم ، وقاعة سينما حديثة لعرض أفلام وثائقية عن الاكتشافات الأثرية » .

وخلال الجولة ، أعلن الدكتور خالد العناني ، وزير الآثار ، الانتهاء من تحديد مسار للزيارة ، داخل المنطقة الأثرية. تتكون من 7 محطات ، وتبدأ من مركز الزوار ، ثم منطقة البانوراما ، ومنطقة الأهرامات الثلاثة ، ثم الجبانة الغربية ، حيث مقابر كبار رجال الدولة والموظفين. خلال عصر الدولة القديمة ، ثم مراكب الشمس ، وينتهي مسار الزيارة ، بتمثال أبوالهول ، فضلا عن الانتهاء أيضا ، من إنشاء المبنى الإداري ، والمبني التعليمي ، لنشر الوعي الأثري بين الشباب .

ولفت وزير الآثار ، إلى وضع لوحات إرشادية ، لخدمة الزائرين خلال تجولهم في المنطقة ، فضلا عن لوحات أخرى توضيحية. لتوفير المعلومات التاريخية والأثرية ، الخاصة بكل أثر في المنطقة ، وحالته الإنشائية ، وأعمال الترميم التي تمت به ، إضافة إلى توفير مكتب للاستعلامات ، وحمامات متنقلة لخدمة السائحين .

وكلف رئيس مجلس الوزراء ، خلال جولته التفقدية ، بسرعة رفع كفاءة وتطوير طريق الفيوم ، قبل افتتاح المشروع ، حيث إنه سوف يكون المدخل الرئيسي ، مع الاهتمام بأعمال تنسيق الموقع ، والنظافة ، ليكون مشروع تطوير هضبة الأهرام ، واجهة مشرفة ، تعبر عن تاريخ عظيم لهذا الوطن . ‏