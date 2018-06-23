تعرف على درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 24 يونيو 2018

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يسود طقس معتدل الحرارة ، غدا الأحد ، على السواحل الشمالية ، يكون حار على الوجه البحري ، والقاهرة ، حتى شمال الصعيد ، شديد الحرارة جنوبا خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع ، اليوم السبت ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية .

وبحسب خبراء الطقس ، تقل الرؤية في الشبورة المائية ، خلال ساعات النهار ، على شمال البلاد ، بينما تظهر السحب المنخفضة ، على شمال البلاد ، أما الرياح ، فتكون أغلبها شمالية غربية معتدلة ، تنشط على جنوب البلاد ، وتنشط كذلك على خليج السويس ، والبحر الأحمر ، ما يؤدي بدوره ، إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

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ويقدم موقع « مصر 365 » ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة اليوم السبت ، على بعض المحافظات والمدن المصرية ، وهي كالتالي :

-القاهرة : العظمى 35 – الصغرى 24 .

– الإسكندرية : العظمى 30 – الصغرى 24 .

– مطروح : العظمى 28 – الصغرى 22 .