لهذا السبب .. صرح عبد العال: لا يجب مراقبة الحكومة في الوقت الراهن

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صرح رئيس مجلس النواب المصري الدكتور “علي عبدالعال” قائلاً ، أنه لا يجب توجيه أي شكل من أشكال الرقابة على الحكومة المصرية لعدم منحها الثقة حتى الوقت الراهن، وأضاف خلال كلمته بجلسة البرلمان اليوم “هذه مسؤولية لا يمكن أن أخالفها”.

وقد أتت تصريحات رئيس البرلمان المصري بعد أن أصر عدد من البرلمانيين على تقديم أسئلة إلى جانب تقديم بيانات عاجلة إلى الحكومة المصرية، وقد مثل الحكومة في جلسة البرلمان اليوم وزيرة التعاون الدولي الدكتورة “سحر نصر”، ووزير مجلس النواب “عمر مروان”.

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وقد أعلن الدكتور “علي عبدالعال” أنه قد أحال خلال جلسة مجلس النواب اليوم الموافق السبت مشروع قانون مقدم من الحكومة المصرية والخاص بشأن “المنشآت الفندقية، وقانون المرور، وقانون مكافحة الإرهاب” إلى “لجنة مشتركة من اللجان البرلمانية التالية “لجنة الدفاع والأمن القومي، ولجنة الشؤون الدستورية”.

كما أعلن عن إحالة مشروع قانون مقدم من البرلماني “أحمد عبداللطيف البحراوي” والخاص بتعديل قانون مائة وأربعة وأربعين لعام 2017 بشأن “قواعد التصرف في أملاك الدولة المصرية” ليتم إحالته “لجنة الشؤون التشريعية والخطة والموازنة”.

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