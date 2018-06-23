تابع .. تفاصيل جديدة في قضية الشاب المتوفى في قسم شرطة حدائق القبة

Advertisements

صرح مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة اللواء “خالد عبدالعال” عن إحالة واقعة وفاة الشاب المحتجز داخل قسم شرطة حدائق القبة إلى “النيابة العامة” والتي أعلنت عن قرار بانتداب فريق من “الطب الشرعي” من أجل بيان سبب الوفاة وتوضيح ما إذا كانت هناك شبهة جنائية للوفاة أم لا.

وقد وجه اللواء خالد عبدالعال بإحالة واقعة وفاة الشاب بقسم شرطة حدائق القبة إلى التحقيق الإداري إلى جانب مراجعة كاميرات قسم شرطة الحدائق من أجل الوقوف على حقيقة وسبب وفاة الشاب.

Advertisements

ويجدر هنا الإشارة أن المتهم وهو شاب في العقد الثاني من عمره قد لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء تواجده داخل “حجز قسم شرطة حدائق القبة” والذي قد تم ضبطه منذ ثلاثة أيام بناء على قرار صادر عن النيابة العامة بضبطه وإحضاره بسبب اتهامه في قضية سرقة.

أقرا المزيد وزير الداخلية يحيل واقعة وفاة شاب بقسم شرطة حدائق القبة إلى النيابة