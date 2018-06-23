«النواب» يوافق على الترخيص لوزير البترول بالتعاقد للبحث عن النفط

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أعلن مجلس النواب ، برئاسة الدكتور علي عبد العال في جلسته العامة ، التي عقدت صباح اليوم السبت ، بشكل نهائي ، على مشروعي قانون ، مقدمين من الحكومة ، بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية ، في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول ، وشركات أخرى ، بشأن التعاقد للبحث والتنقيب عن البترول ، في عدد من المناطق .

مشروع القانون الأول ، الذي وافق عليه مجلس النواب ، تضمن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية ، في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول ، وشركة « أباتشي إيست بحرية كوربوريشن إل دي سي » ، لتعديل اتفاقية الالتزام ، الصادرة بموجب القانون ، رقم 170 لسنة 2005 ، والقانون رقم 155 لسنة 2009 ، للبحث عن البترول واستغلاله ، في منطقة شرق البحرية في الصحراء الغربية .

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أما مشروع القانون الثاني ، الذي وافق عليه مجلس النواب ، تضمن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية ، في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول ، وشركـة « بي بي إكسبلوريشن ( دلتا ) » ، ليمتد للبحث عن البترول واستغلاله ، في منطقة شمال شرق رمضان ، بخليج السويس .

عضو مجلس النواب ، عبد المنعم العليمي ، طالب بأن يكون هناك شركات مصرية ، للبحث عن البترول ، أو لمشاركة الشريك الأجنبي ، خاصة وأن الجانب الأجنبي ، يحصل على نسب أو حصص كبيرة ، في مقابل التنقيب عن البترول ، بينما أكد طاهر أبو زيد ، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر ، وعضو مجلس النواب ، موافقتة على مشروعي القانونين ، متمنيا التوفيق لوزارة البترول .

محمد خليفة ، عضو لجنة الطاقة والبيئة ، وعضو مجلس النواب ، قال إن اللجنة ، سبق ووافقت على مشروع قانون تنظيم سوق الغاز ، الذي يشمل الضمانات ، التي تعزز تحول مصر ، إلى مركز إقليمي للغاز .