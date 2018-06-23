«النواب» يحيل اتفاقيتين إلى اللجان المختصة لمناقشتهما

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وجه رئيس مجلس النواب ، الدكتور علي عبد العال ، خلال الجلسة العامة التي عقدت ، صباح اليوم السبت ، بإحالة اتفاقية بشأن طريقة إقرار الموافقة ، على اتفاق تمويل التعاون عبر الحدود ، والموقع في القاهرة ، بتاريخ 8 يناير 2018 ، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية ، رقم 241 لسنة 2018 ، إلى لجنة مشتركة ، تضم لجنة الشؤون الاقتصادية ، ومكاتب لجان « الطاقة ، البيئة ، التعليم ، البحث العلمي ، الدفاع والأمن القومي ، والمشروعات المتوسطة والصغيرة » ، وذلك لدراستها .

وكذلك ، وجه الدكتور علي عبد العال ، خلال الجلسة ، بإحالة اتفاقية ، بشأن طريقة إقرار الموافقة ، على التعديل الثاني ، لاتفاقية منحة المساعدة ، بين الحكومة المصرية ، وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ، والخاصة بتحفيز التجارة والاستثمار في مصر « تايب » ، والموقعة في القاهرة ، بتاريخ 26 سبتمبر من العام 2017 ، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية ، رقم 245 لسنة 2018 ، وذلك إلى لجنة مشتركة ، تضم لجنة الشؤون الاقتصادية ، ومكاتب لجان « المشروعات المتوسطة والصغيرة ، العلاقات الخارجية ، الخطة والموازنة ، التعليم والبحث العلمي ، والشؤون الدستورية والتشريعية » .

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وأحيلت الاتفاقيتين ، إلى اللجان النوعية المختصة ، بناء على تقريرين ، من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، بشأنهما ، حيث انتهى رأي اللجنة ، إلى أن الاتفاقيتين ، تتفقان مع أحكام الدستور ، ولا توجد أي مخالفة دستورية ، في أي منهما .