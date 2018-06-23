«النواب» يوافق على اتفاقية قانونية بين مصر وبيلاروسيا

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أعلن مجلس النواب ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، في جلسته العامة التي عقدت صباح اليوم السبت ، على قرار رئيس الجمهورية ، رقم 166 لسنة 2018 ، بشأن الموافقة على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة ، في المواد المدنية والتجارية ، بين مصر وبيلاروسيا .

ويتعهد الطرفان وفقا لما ورد في الاتفاقية ، بتبادل المساعدة القضائية ، في المواد المدنية والتجارية ، وفقا لتشريعاتها الوطنية ، وذلك بهدف توفير آلية قانونية ، لتنظيم أوجه تقديم المساعدة المتبادلة ، في هذه المجالات .

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كما أجازت الاتفاقية ، للطرفين ، رفض تنفيذ طلب المساعدة القضائية ، إذا كان تنفيذ الطلب ، يتعارض مع تشريعاته الوطنية ، أو أمنه الوطني ، أو نظامه العام .

وبموجب الاتفاقية ، يتبادل الطرفان عند الطلب ، معلومات محددة بشأن قوانينهما السارية ، أو المبادئ القضائية في دولتيهما ، ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية ،كما يتمتع رعايا كل طرف ، على إقليم الطرف الآخر ، بذات الحماية القانونية ، لرعايا الطرف الآخر ، كما يحق لهم ، اللجوء إلى محاكم الطرف الآخر ، بذات الشروط المقررة لرعاياه .

وكذلك ، تقضي الاتفاقية ، بالإعلان بالحضور وغيره من المحررات القضائية ، أو غير القضائية ، لشخص مقيم على إقليم الطرف الآخر ، وفقا للقوانين الداخلية للطرف المطلوب منه ، وفي حال عدم تنفيذ الإعلان ، يخطر الطرف المطلوب ، الطالب ، بأسباب الأمر .

وحسب ما جاء في الاتفاقية ، لا يترتب على إعلان المحررات ، حق للطرف المطلوب منه ، في اقتضاء أي رسوم ، أو سداد ضرائب ، أو نفقات ، كما يحتفظ الطرفان ، بالحق في تنفيذ إعلانات صحيفة الدعوى ، وغيرها من المحررات القضائية ، من خلال ممثليهما الدبلوماسيين أو القنصليين ، إلى رعاياهم المقيمين على إقليم الطرف الآخر ، ولا يترتب على تنفيذ طلب المساعدة القضائية ، سداد ضرائب أو مصروفات من أى نوع ، ومع ذلك يحق للطرف المطلوب منه ، مطالبة الطرف الطالب ، بتسديد أتعاب الخبراء والمصروفات ، الناشئة عن تطبيق طلب المساعدة .