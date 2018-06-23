الأرصاد الجوية تعلن عن توقعات طقس الغد

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس الغد سوف يشهد اعتدال في درجات الحرارة على السواحل الشمالية حار على محافظة القاهرة ومحافظات الوجه البحري حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد خلال ساعات النهار ولطيفاً خلال ساعات الليل.

وقد أشار البيان الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية “عن عدم وضوح الرؤية بسبب الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكرة على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على مناطق شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية إلى معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد”.

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وأكد البيان أيضا عن نشاط حركة الرياح على خليج السويس ومناطق البحر الأحمر مما سوف يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية، وبالنسبة لحالة البحرين، فقد أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة البحر الأحمر سوف تكون مضطربة ويصل فيها ارتفاع الأمواج على ثلاثة أمتار مع نشاط الرياح الشمالية الغربية.

أما بالنسبة إلى حالة البحر الأبيض المتوسط فسوف تكون خفيفة على معتدلة مع ارتفاع الأمواج على متر ونصف متر ونشاط الرياح شمالية غربية، ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة على محافظة القاهرة العظمى 35 والصغرى 24، ومحافظة الإسكندرية درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 24، ومحافظة أسوان العظمى 40 والصغرى 29.

أقرا المزيد تعرف على درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 24 يونيو 2018