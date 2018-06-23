«النواب» يوافق على تعديل اتفاقية مصرية أمريكية للعلوم والتكنولوجيا

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أعلن مجلس النواب ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، في جلسته العامة التي عقدت ، صباح اليوم السبت ، على قرار رئيس الجمهورية ، رقم 74 لسنة 2018 ، والخاص بالموافقة على التعديل الثاني ، لاتفاقية مساعدة ، بين الحكومة المصرية ، وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ، الخاصة بالتعاون الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا ، بزيادة رأس مال الصندوق الأمريكي المصري المشترك ، للعلوم والتكنولوجيا .

الاتفاقية التي وافق عليها مجلس النواب ، اليوم السبت ، بإضافة 4 ملايين دولار أمريكي ، إلى رأس مال الصندوق المشترك ، ليصل إجمالي مساهمة الحكومة الأمريكية في المشروع ، إلى 16 مليون دولار أمريكي ، وأيضا ، زيادة مساهمة الحكومة المصرية ، بمبلغ 66 مليون جنيه ، لتصبح 152.4 مليون جنيه .

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الاتفاقية تهدف إلى تقوية القدرات العلمية والتكنولوجية ، لدى الجانبين المصري والأمريكي ، فضلا عن توسيع نطاق العلاقات ، بين المجتمعات العلمية والتكنولوجية في البلدين ، وتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي للأغراض السلمية ، وتوفير الفرص لتبادل الأفكار والمعلومات والمهارات ، والتقنيات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين ، وذلك وفقا لما يتم الاتفاق عليه ، من خلال مجلس إدارة الصندوق المشترك ، للتعاون العلمي والتكنولوجي .