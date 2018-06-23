«النواب» يوافق على اتفاقية مصرية أمريكية لتطوير التعليم العالي

Advertisements

أعلن مجلس النواب ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، في جلسته العامة ، التي عقدت صباح اليوم السبت ، على قرار رئيس الجمهورية ، رقم 42 لسنة 2018 ، الخاص بالموافقة على التعديل الثاني ، لاتفاقية المساعدة ، بين الحكومة المصرية ، وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ، بشأن مبادرة التعليم العالي ، المصرية الأمريكية .

الاتفاقية التي أقرها مجلس النواب ، تقضي بإتاحة مبلغ جديد للمشروع ، قدره 27 مليون دولار أمريكي ، كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، وتعديل المادة « 4 / أ » من الاتفاقية ، المتعلقة بتاريخ اكتمال المساعدة ، ليصبح 30 سبتمبر من العام 2024 ، بدلا من 30 سبتمبر من العام 2022 .

Advertisements

وبحسب تقرير للجنة المشتركة ، التي تضم لجنة التعليم والبحث العلمي ، ومكتب لجنة العلاقات الخارجية ، أوضح مندوبو الحكومة ، أن اتفاقية مبادرة التعليم العالي ، هي اتفاقية ممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، وذلك بإجمالي 214 مليون دولار ، وتم توقيعها ، في 30 سبتمبر من العام 2014 .

وأوصت اللجنة كذلك ، في تقريرها ، بموافاتها بتقارير دورية ، بشأن ما تم إنجازه من هذه المنحة ، وفقا للجدول الزمني المحدد. للانتهاء من المشروع .

الاتفاقية الجديدة ، تهدف إلى التركيز ، على الأنشطة في مجال التعليم العالي ، لخلق قوى عاملة متعلمة ، قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل ، وزيادة فرص العمل ، لخريجي التعليم العالي ، وتعزيز القدرة المؤسسية ، لمؤسسات التعليم العالي المصرية ، من خلال الشراكات ، عن طريق تطوير المناهج ، وتغيير طرق التدريس ، لتصبح مواكبة لاحتياجات سوق العمل .