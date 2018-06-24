اليوم .. البرلمان ينظر في قرار رئيس الجمهورية الأخير .. إليكم نص القرار

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ذكرت مصادر اليوم، أنه من المفترض أن يتم اليوم الموافق الأحد مناقشة القرار الصادر عن رئيس الجمهورية، تحت رقم مائتين وستة وستين لعام 2018 بشأن مد حالة الطوارئ في جمهورية مصر العربية.

وسوف يقوم البرلمان بالنظر في القرار اليوم استعدادًا لتنفيذه اعتباراً من يوم السبت الموافق الرابع عشر من شهر يوليو القادم لعام 2018 ولمدة 3 أشهر.

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ومن المُتعين أن ينظر البرلمان المصري فتح اعتماد صافي إضافي للموازنة العامة الخاصة “بالسنة المالية الجارية” 2017/ 2018 بعد تقديم مشروع قانون من الحكومة المصرية إلى “لجنة الخطة والموازنة” التابعة للبرلمان المصري.

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