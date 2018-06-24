«النواب» يوافق على تعديل اتفاقية تعليمية بين حكومتي مصر والولايات المتحدة

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أعلن مجلس النواب ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، في جلسته العامة التي عقدت ، صباح يوم السبت ، على قرار رئيس الجمهورية ، رقم 102 لسنة 2018 ، والخاص بالموافقة ، على التعديل الثاني لاتفاقية المساعدة ، بين الحكومة المصرية ، وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ، بشأن التعليم الأساسي / مرحلة ثانية ، في مصر .

الاتفاقية التي وافق عليها مجلس النواب ، اليوم ، تتضمن إتاحة 13 مليون دولار ، مساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الرسمية ، حتى تاريخ اكتمال المساعدة للمشروع ، لتصل إلى 79 مليونا و110 آلاف و890 دولارا أمريكيا ، وكذلك مد تاريخ اكتمال المساعدة ، لتصبح 30 سبتمبر من العام 2022 ، بدلا من 30 سبتمبر من العام 2019 .

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كما تستهدف الاتفاقية ، تحسين المهارات الرئيسية ، لطلاب التعليم الأساسي ، فضلا عن تحسين مهارة القراءة ، واللغة الإنجليزية ، لطلاب المراحل التعليمية ، وتحسين برامج إعداد وتعليم ، معلم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ، وتحسين قدرة خريجي المدارس الثانوية ، على حل مسائل العلوم والرياضيات الصعاب ، والمرتبطة بالحياة الواقعية ، وتحسين المهارات الرقمية والقرائية للكبار .

اللجنة البرلمانية المشتركة ، التي تضم لجنة التعليم ، ومكتب لجنة العلاقات الخارجية ، أوصت في تقريرها عن الاتفاقية ، بتوجيه الجزء الأكبر من الصرف ، نحو تجهيز المعامل ، في مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ، وأن تكون هناك برامج تفصيلية محددة ، مرتبطة بخطة تطوير التعليم المُقترحة ، وضرورة تشكيل مكتب فني ، من وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني ، والاستثمار والتعاون الدولي ، لإدارة أموال هذه المنحة .