«النواب» يوافق على اتفاق قرض بين مصر والبنك الأوروبي

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أعلن مجلس النواب ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، في جلسته التي عقدت ، صباح يوم السبت ، على قرار رئيس الجمهورية ، رقم 73 لسنة 2018 ، الخاص بشأن الموافقة ، على اتفاق قرض « مشروع كفاءة الطاقة في شركة إيجاس » ، بين مصر ، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ، والذي تم توقيعه في مدينة القاهرة ، بتاريخ 27 ديسمبر من العام 2017 .

وبحسب الاتفاقية ، تبلغ قيمة القرض ، 200 مليون دولار أمريكي ، وأعرب أعضاء المجلس ، عن موافقتهم على الاتفاقية ، وذلك في ضوء ما ورد ، في تقرير اللجنة المشتركة ، من لجنة الطاقة والبيئة ، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة ، والشؤون الاقتصادية ، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية ، رقم 73 لسنة 2018 ، بشأن الموافقة على اتفاق قرض ، « مشروع كفاءة الطاقة في شركة إيجاس » ، بين مصر ، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية .

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