مجلس الوزراء: انخفاض عدد شكاوى المواطنين من «تعريفة الركاب»

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تلقى رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، المهندس مصطفى مدبولي ، اليوم الأحد ، تقريرا بشأن جهود التفاعل ، مع شكاوى المواطنين ، التي استقبلتها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ، عن أسعار المحروقات ، فضلا عن تعريفة نقل الركاب ، في الفترة من 16 وحتى 22 يونيو من العام الحالي 2018 ، حيث بلغ عدد الشكاوى ، 916 شكوى ، تعاملت معها الجهات المختصة .

المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء ، السفير أشرف سلطان ، قال إن التقرير الذي تلقاه المهندس مصطفى مدبولي ، كشف عن تراجعا كبيرا ، في أعداد الشكاوى المسجلة ، الخاصة بتجاوزات ارتفاع تعريفة نقل الركاب ، وسعر بيع أو توافر أسطوانات البوتاجاز ، في الفترة المشار إليها .

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وأوضح السفير أشرف سلطان ، أن منظومة الشكاوى ، استقبلت 40 شكوى ، في يوم 16 يونيو 2018 ، ثم تصاعد العدد. ليبلغ ذروته في يوم 18 يونيو 2018 ، حيث سجل 254 شكوى ، قبل أن يبدأ منحى تسجيل الشكاوى ، في الانخفاض ، حيث استقبلت المنظومة ، 150 شكوى ، في يوم الأربعاء 20 يونيو 2018 ، وصولا إلى 49 شكوى ، في يوم 22 يونيو 2018 ، فضلا عن عدم تسجيل أي شكاوى ، بشأن تعريفة نقل الركاب ، في 11 محافظة ، بينما لم تستقبل المنظومة ، سوى 11 شكوى فقط ، بشأن أسطوانات البوتاجاز ، من 5 محافظات فقط .

المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء ، أكد أن النتائج التي عكسها التقرير ، تعد ثمرة تكامل الجهود الحكومية ، من أجل تنفيذ تكليفات القيادة السياسية ، بتيسير سبل تواصل المواطنين مع الحكومة ، والتفاعل الجاد والسريع ، مع أي شكاوى أو مخالفات ، يتم الإبلاغ عنها .

ولفت السفير أشرف سلطان ، إلى أن هناك تنسيقا ، بين الوزارات والمحافظين ، من خلال غرفة العمليات المركزية ، في مركز معلومات مجلس الوزراء ، وجار توجيه شكاوى « ارتفاع تعريفة نقل الركاب » ، و« أسطوانات البوتاجاز والمحروقات » ، إلى الوزارات والمحافظات المعنية ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، حيال الشكاوى الواردة ، وذلك بعد التحقق من جديتها ، وبما يتفق مع طبيعة كل شكوى .

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية ، برئاسة المهندس طارق الملا ، أعلنت قبل نحو أسبوع ، أن مجلس الوزراء ، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ، أعلن موافقته ، على زيادة أسعار المواد البترولية ، بداية من صباح اليوم السبت ، الموافق 16 يونيو 2018 .

ويقدم موقع « مصر 365 » ، بيانا بأهم بالأسعار الجديدة للمواد البترولية ، بعد موافقة الحكومة على زيادة الأسعار ، وهي كالتالي :

أولا : أسعار البوتاجاز :

– أسطوانة البوتاجاز المنزلية : 50 جنيها للأسطوانة الواحدة .

– أسطوانة الغاز التجارية : 100 جنيه للأسطوانة الواحدة .

ثانيا : أسعار البنزين :

– بنزين 95 : 7.75 قرش للتر الواحد .

– بنزين 92 : 6.75 قرش للتر الواحد .

– بنزين 80 : 5.50 قرش للتر الواحد .

ثالثا : أسعار االكيروسين :

5.50 قرش للتر الكيروسين الواحد .

رابعا : أسعار السولار :

5.50 قرش للتر الواحد .

خامسا : أسعار المازوت :

باقي الصناعات الأخرى : 3500 جنيه لطن المازوت الواحد ، مع ثبات أسعار الصناعات الغذائية ، والكهرباء ، والأسمنت .

سادسا : غاز تموين السيارات :

2.75 قرش للتر المكعب الواحد .