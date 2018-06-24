«النواب» يوافق على فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة

Advertisements

أعلن مجلس النواب ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، في جلسته العامة ، التي عقدت صباح اليوم الأحد ، وبشكل نهائي ، على مشروع قانون ، مقدم من الحكومة ، بشأن فتح اعتماد إضافي ، في الموازنة العامة للدولة ، للسنة المالية 2017 / 2018 ، قدره 70 مليارا و300 مليون جنيه ، وذلك بهدف زيادة اعتمادات الأبواب ، « الثالث ، الخامس ، السابع ، والثامن » ، من موازنة السنة المالية الحالية ، 2018 / 2019 .

مخصصات الباب الثالث « الفوائد » ، من الاعتماد الإضافي ، بلغت 57 مليار جنيه ، بينما بلغت مخصصات الباب الخامس ، الخاص بالمصروفات الأخرى ، 2 مليار و300 مليون جنيه ، وذلك لمواجهة صرف تعويضات ، في محافظة شمال سيناء ، واستكمال سداد بعض الاشتراكات ، في مؤسسات وهيئات دولية .

Advertisements

الباب السابع ، الخاص بحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية ، بلغت الزيادات المطلوبة فيه ، 6 مليارات جنيه ، وذلك لمواجهة سداد مساهمة الدولة ، في زيادة رأس مال البنك المركزي المصري ، أما الباب الثامن ، الخاص بسداد القروض المحلية والأجنبية ، فقد بلغت مخصصاته ، 5 مليارات جنيه ، وذلك لمواجهة سداد أقساط الدين العام ، « ودائع الدول العربية » وإهلاك بعض السندات .

ونصت المادة الثانية ، من مشروع القانون ، الذي وافق عليه مجلس النواب ، اليوم الأحد ، على أن تزداد الموارد في الموازنة العامة للدولة ، للسنة المالية الحالية ، 2017 / 2018 ، بمبلغ مقداره 70 مليارا و300 مليون جنيه أيضا ، تكون موزعة على النحو التالي :

– الباب الأول « الضرائب » ، بمبلغ مقداره 16 مليارا و200 مليون جنيه ، قيمة ضرائب على إيرادات رؤوس أموال. منقولة من البنك المركزي .

– الباب الخامس «الاقتراض » ، بمبلغ مقداره 54 مليار و100 مليون جنيه ، ويتم تغطيته عن طريق الاقتراض ، وإصدار الأوراق المالية ، بخلاف الأسهم من الجهاز المصرفي ، وغيره من مصادر التمويل المحلية والأجنبية