البرلمان يوافق على مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء مصر لمدة ثلاثة أشهر

Advertisements

أعلن البرلمان المصري اليوم عن موافقته على قرار رئيس الجمهورية الصادر برقم مائتين وستة وستين لعام 2018 والخاص بمد حالة الطوارئ المعلنة من قبل قرار رئيس الجمهورية الصادر تحت رقم مائة وثمانية وستين لعام 2018 في جميع أنحاء الدولة المصرية لمدة ثلاثة أشهر.

وقد جاءت موافقة البرلمان المصري على قرار رئيس الجمهورية الخاص بمد حالة الطوارئ خلال جلسته العامة التي عقد اليوم الأحد على أن تبدأ مد حالة الطوارئ في البلاد من صباح يوم السبت الموافق الرابع عشر من شهر يوليو لعام 2018 ولمدة ثلاثة أشهر.

Advertisements

وقد أوضح رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبدالعال قائلاً “أن قرار رئيس الجمهورية قد حظى بموافقة أكثر من ثلثي عدد أعضاء البرلمان المصري، ومن ثم فقد توافرت الأغلبية المطلوبة لإقراره”، وأشار “أن ذات الأسباب التي دعت إلى فرض حالة الطوارئ مازالت قائمة، وهو ما استدعى ضرورة مدها”.

أقرا أيضاً.. اليوم .. البرلمان ينظر في قرار رئيس الجمهورية الأخير .. إليكم نص القرار .