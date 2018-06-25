تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 25 يونيو 2018

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يسود طقس لطيف ، اليوم الإثنين ، على السواحل الشمالية للبلاد ، يكون مائل للحرارة ، على الوجه البحري ، والقاهرة ، حار على شمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع ، اليوم الإثنين ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية .

وبحسب خبراء الطقس ، تقل الرؤية في الشبورة المائية ، خلال ساعات الصباح ، على شمال البلاد ، بينما تظهر السحب المنخفضة ، على شمال البلاد ، وتكون الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة ، تنشط على شمال الصعيد ، وجنوب سيناء ، وتنشط كذلك على خليج السويس ، والبحر الأحمر ، ما يؤدي بدوره ، إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك .

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وفيما يخص حالة البحر الأبيض المتوسط ، لفت خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إلى أن حالته ، تكون خفيفة إلى معتدلة ، ويكون ارتفاع الموج فيه ، من متر إلى متر ونصف المتر ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية .

وعن حالة البحر الأحمر ، أوضح خبراء الطقس ، أن حالته تكون معتدلة إلى مضطربة ، ويكون ارتفاع الموج فيه ، من مترين إلى مترين ونصف المتر ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية .

ويقدم موقع « مصر 365 » ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة اليوم الإثنين ، على بعض المحافظات والمدن المصرية ، وهي كالتالي :

الصغرى العظمى

– القاهرة : 24 – 35 .

– وسط الدلتا : 23 – 34 .

– الإسكندرية : 23 – 29 .

– بلطيم : 23 – 29 .

– مطروح : 23 – 29 .

– السلوم : 20 – 29 .

– سيوة : 25 – 36 .

– بورسعيد : 23 – 29 .

– دمياط : 23 – 29 .

– العريش : 20 – 30 .

– رفح : 19 – 29 .

– الإسماعيلية : 22 – 35 .

– السويس : 23 – 35 .

– رأس سدر : 21 – 33 .

– نخل : 17 – 34 .

– نويبع : 27 – 36 .

– طابا : 22 – 33 .

– سانت كاترين : 17 – 34 .

– الطور : 24 – 35 .

– شرم الشيخ : 29 – 38 .

– الغردقة : 29 – 39 .

– مرسى علم : 29 – 38 .

– الفيوم : 24 – 35 .

– بني سويف : 24 – 35 .

– المنيا : 23 – 36 .

– أسيوط : 24 – 38 .

– سوهاج : 26 – 38 .

– قنا : 27 – 40 .

– الأقصر : 28 – 40 .

– أسوان : 29 – 41.

– أبو سمبل : 29 – 40 .

– الوادي الجديد : 27 – 39 .

– شلاتين : 27 – 38 .

– أبو رماد : 28 – 37 .

– رأس حدربة : 29 – 37 .

– حلايب : 29 – 36