«الكهرباء» تعلن فوز تحالف صيني بإنشاء أول محطة لتوليد الكهرباء من الفحم

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أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر ، اليوم الإثنين ، اختيار التحالف الصيني ، الذي يتولى تنفيذ أول محطة لتوليد الكهرباء من الفحم ، في منطقة الحمراوين ، على ساحل البحر الأحمر ، وذلك بقدرة 6 آلاف ميجا وات ، للتمهيد لبدء إجراءات التعاقد ، مع التحالف الفائز ، وبدء تنفيذ المحطة ، من بين 3 عروض من تحالفات أجنبية ومصرية ، لإنشاء المحطة .

مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، برئاسة الدكتور محمد شاكر ، قال إن هناك 3 تحالفات ، تقدمت لتنفيذ أول محطة ، لتوليد الكهرباء من الفحم ، في منطقة الحمراوين ، التحالف الأول « ياباني مصري » ، ويضم شركات « ميتسوبيشي ، هيتاشي لنظم القوى ، تويوتا ، أوراسكوم للإنشاءات ، السويدي إليكتريك » ، والثاني « أمريكي صيني » ، والثالث تحالف لشركتين صينيتين .

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وفي تصريحات صحفية عنه ، اليوم الإثنين ، أكد المصدر المسؤول ، أن اختيار التحالف المنفذ للمحطة ، لم يتوقف على الأقل سعرا ، لكنه اعتمد على المتوسط المرجح ، لتكلفة وحدة الكيلو وات ساعة ، من الكهرباء ، خلال العمر الافتراضي للمحطة ، الذي يصل إلى 40 عاما

ولفت المصدر المسؤول ، في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، إلى الانتهاء من تقييم العروض ، ومرادفتها ، واختيار الأنسب للبيئة المصرية ، وعدم الإضرار بها .

وأوضح المصدر ، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر ، استقرت على اختيار التحالف الصيني ، الذي تتناسب إمكانياته مع متطلبات البيئة المصرية ، مشيرا في الوقت ذاته ، إلى أن التحالف الصيني ، عرض 4.4 مليار دولار للمرادف الأساسي ، في مقابل 4.58 مليار دولار للمرادف البديل ، فيما بلغ عرض التحالف الياباني ، 6.19 مليار دولار للمرادف الأساسي ، في مقابل 6.61 مليار دولار للمرادف البديل ، بينما قدمت شركة « جنرال إليكتريك » الأمريكية ، عرضا بـ5.2 مليار دولار للمرادف الأساسي ، في مقابل 5.34 مليار دولار للمرادف البديل .

وأضاف المصدر ، قائلا إن التحالف الصيني ، الذي فاز بتنفيذ المحطة ، سوف يتولى عمليات التصميم ، والإنشاء ، والتركيب ، والتشغيل النهائي للمحطة ، لافتا إلى أن التحالف الفائز ، سوف يتولى توفير جهات التمويل الخاصة بالمشروع ، حيث بدأت الشركة القابضة لكهرباء مصر ، مخاطبة التحالف الصيني ، من أجل بدء إجراءات التعاقد ، خلال الشهر المقبل ، للبدء في إنشاء المحطة .

المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، الدكتور أيمن حمزة ، قال إن محطة توليد الكهرباء من الفحم ، في منطقة الحمراوين ، هي الأولى في مصر ، والأكبر والأحدث من نوعها ، في الشرق الأوسط ، لافتا إلى أن التكلفة المبدئية للمحطة ، تصل إلى 6 مليارات دولار ، وتعد التكلفة الأضخم في تاريخ القطاع ، لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء .

وأوضح الدكتور أيمن حمزة ، أن محطة الحمراوين ، سوف تعمل بنظام الضغوط فوق الحرجة ، وهو يعد من أحدث أنظمة محطات توليد الكهرباء من الفحم ، مؤكدا أن المحطة ، سوف تشمل ميناء لاستقبال الفحم مباشرة ، من مراكب الشحن ، إلى منطقة مغلقة لتخزين الفحم ، للتوافق مع الاشتراطات البيئة ، وعدم الإضرار بالبيئة .