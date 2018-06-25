«التنمية المحلية»: «هنرد على مشاكل المواطنين وهنحقق في المخالفات مهما كان نوعها»

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أكد وزير التنمية المحلية ، اللواء محمود شعراوي ، اليوم الإثنين ، أن قطاع التفتيش في الوزارة ، سوف يكون له دور فعال ، خلال الفترة المقبلة ، بهدف استكمال مهامه ، في ضبط الأداء المحلي ، على مستوى محافظات الجمهورية كافة .

وخلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية ، الذي ترأسه المهندس أحمد السجيني ، اليوم الإثنين ، قال اللواء محمود شعراوي ، إن الدور الرقابي ، سوف يكون فعالا ومحوريا ، موضحا في الوقت ذاته ، أن شكاوى المواطنين ، سوف تكون محل اعتبار .

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وزاد وزير التنمية المحلية ، خلال الاجتماع ، قائلا : « ، فحص شكاوى المواطنين ، سوف يكون 100% ، ولا يوجد شكوى ، سيتم تجاهلها » ، مؤكدا كذلك ، أن التعليمات واضحة ، منذ توليه المسؤولية ، في التوجيه بالرد على كل شكاوى المواطنين ، من خلال جميع وسائل التواصل ، وفي القلب منها ، وسائل التواصل الاجتماعي ، وبينها « فيس بوك » .

وأضاف اللواء محمود شعراوي : « أي مشكلة هتيجي من مواطن ، بشأن المحليات ،دهيتم الرد عليها » ، لافتا إلى أن المسؤولية ، تقع الآن على المواطن ، في الإبلاغ عن أي مشكلة ، بشأن المحليات ، والابتعاد عن أي سلبية .

وتابع وزير التنمية المحلية ، أن « أي مواطن ماشي في الشارع ، ولقى مخالفة من المحليات ، يقدر يشتكي للوزارة ، وإحنا هنرد عليه ، ونحل المشكلة ، ونحقق في المخالفة ، مهما كان نوعها » .