«صناعة الدواء» تبحث رفع أسعار الأدوية غدا

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تجتمع غرفة صناعة الدواء ، غدا الثلاثاء ، لمناقشة تأثير رفع أسعار الوقود ، والكهرباء ، على شركات الأدوية ، وذلك بحسب ما قال ، اليوم الإثنين ، الدكتور محيي حافظ ، عضو غرفة صناعة الدواء .

وفي تصريحات صحفية عنه ، اليوم الإثنين ، أوضح عضو غرفة صناعة الدواء ، أن الشركات لديها عدة مقترحات ، وستناقشها خلال الاجتماع ، ومن بين هذه المقترحات ، تطبيق الموجة الثانية من زيادة أسعار الأدوية ، والمؤجلة من شهر أغسطس الماضي ، وذلك وفقا للاتفاق المبرم ، بين الدكتور أحمد عماد الدين راضي ، وزير الصحة السابق ، والشركات ، عقب قرار تعويم الجنيه ، فضلا عن إعفاء الأدوية ، من ضريبة القيمة المضافة ، على جميع مستلزمات الإنتاج ، عدا المادة الفعالة ، وذلك بنسبة 14% .

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وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية ، برئاسة المهندس طارق الملا ، أعلنت قبل نحو أسبوع ، أن مجلس الوزراء ، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ، أعلن موافقته ، على زيادة أسعار المواد البترولية ، بداية من صباح اليوم السبت ، الموافق 16 يونيو 2018 .

ويقدم موقع « مصر 365 » ، بيانا بأهم بالأسعار الجديدة للمواد البترولية ، بعد موافقة الحكومة على زيادة الأسعار ، وهي كالتالي :

أولا : أسعار البوتاجاز :

– أسطوانة البوتاجاز المنزلية : 50 جنيها للأسطوانة الواحدة .

– أسطوانة الغاز التجارية : 100 جنيه للأسطوانة الواحدة .

ثانيا : أسعار البنزين :

– بنزين 95 : 7.75 قرش للتر الواحد .

– بنزين 92 : 6.75 قرش للتر الواحد .

– بنزين 80 : 5.50 قرش للتر الواحد .

ثالثا : أسعار االكيروسين :

5.50 قرش للتر الكيروسين الواحد .

رابعا : أسعار السولار :

5.50 قرش للتر الواحد .

خامسا : أسعار المازوت :

باقي الصناعات الأخرى : 3500 جنيه لطن المازوت الواحد ، مع ثبات أسعار الصناعات الغذائية ، والكهرباء ، والأسمنت .

سادسا : غاز تموين السيارات :

2.75 قرش للتر المكعب الواحد .