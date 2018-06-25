مصنعون يتوقعون رفع أسعار المواد الغذائية قريبا

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قال مصنعو مواد غذائية ، اليوم الإثنين ، إن الشركات التي تعمل في مجال إنتاج المواد الغذائية ، تتجه لرفع أسعار منتجاتها ، بغرض استيعاب الزيادة في تكلفة الإنتاج ، وذلك بعد رفع أسعار المحروقات ، في بداية الأسبوع المنصرم .

وبحسب ما قالت المصادر ، في تصريحات صحفية عنها ، اليوم الإثنين ، فإن الزيادة المتوقعة ، لن تكون « كبيرة » ، حيث إن الشركات ، رفعت أسعار منتجاتها من قبل بنسب كبيرة ، خلال العام الماضي ، ما قد يؤثر بدوره ، على حركة المبيعات ، حال رفعها مرة أخرى .

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وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية ، برئاسة المهندس طارق الملا ، أعلنت قبل نحو أسبوع ، أن مجلس الوزراء ، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ، أعلن موافقته ، على زيادة أسعار المواد البترولية ، بداية من صباح اليوم السبت ، الموافق 16 يونيو 2018 .

ويقدم موقع « مصر 365 » ، بيانا بأهم بالأسعار الجديدة للمواد البترولية ، بعد موافقة الحكومة على زيادة الأسعار ، وهي كالتالي :

أولا : أسعار البوتاجاز :

– أسطوانة البوتاجاز المنزلية : 50 جنيها للأسطوانة الواحدة .

– أسطوانة الغاز التجارية : 100 جنيه للأسطوانة الواحدة .

ثانيا : أسعار البنزين :

– بنزين 95 : 7.75 قرش للتر الواحد .

– بنزين 92 : 6.75 قرش للتر الواحد .

– بنزين 80 : 5.50 قرش للتر الواحد .

ثالثا : أسعار االكيروسين :

5.50 قرش للتر الكيروسين الواحد .

رابعا : أسعار السولار :

5.50 قرش للتر الواحد .

خامسا : أسعار المازوت :

باقي الصناعات الأخرى : 3500 جنيه لطن المازوت الواحد ، مع ثبات أسعار الصناعات الغذائية ، والكهرباء ، والأسمنت .

سادسا : غاز تموين السيارات :

2.75 قرش للتر المكعب الواحد .