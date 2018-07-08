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صدق وزير الدفاع ، والقائد العام للقوات المسلحة ، الفريق محمد زكي ، على قبول دفعة جديدة من المتطوعين من الذكور والإناث ، في المعاهد الصحية للقوات المسلحة ، من الحاصلين على الثانوية العامة ، أو الثانوية الأزهرية « علمي علوم » ، من خريجي العام الدراسي 2016 / 2017 ، و 2017 / 2018 .

الدفعات الجديدة من الذكور ، تقبل في المعهد الصحي بحوش عيسى ، أما الإناث ، فتقبل في المعهد الصحي بأحمد جلال ، والمعهد الصحي « ق. م » ، في الجلاء .

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وأعلنت شروط القبول ، خلال المؤتمر الصحفي ، الذي عقده اللواء طبيب مصطفى أبو حطب ، مدير إدارة الخدمات الطبية في القوات المسلحة .

ويقدم موقع « مصر 365 » ، تفاصيل وشروط الالتحاق بمعاهد التمريض ، وهي كالتالي :

شروط القبول في المعهد الصحي للقوات المسلحة :

1. ألا يقل مجموع الطالب ، من الحاصلين على الثانوية العامة ، أو الأزهرية ، « علمي علوم » ، عن نسبة 60% ، وألا تقل درجة اللغة الإنجليزية ، عن 70% ، وألا يقل عمر المتقدم ، عن 17 عاما ، ولا يزيد أيضا ، عن 21 عانا ، في الأول من شهر أكتوبر ، للعام 2018 .

2. أن يكون الطالب أو الطالبة ، مصري الجنسية ، من أبوين مصريين ، وليس عن طريق التجنس ، وأن يكون حسن السير والسلوك ، وغير متزوج أو متزوجة ، ولم يسبق له أو لها الزواج ، ولا يسمح بالزواج إلا بعد التخرج بنجاح ، والحصول على ترخيص مزاولة المهنة .

3. أن يجتاز المتقدم ، الاختبارات المحددة للقبول ، سواء كانت «طبية ، نفسية ، لياقة بدنية ، كشف هيئة ، والتحاليل الطبية » .

4. موافقة ولي الأمر ، على الالتحاق بالقوات المسلحة ، وألا يكون سبق له ، الالتحاق بالقوات المسلحة ، وجرى فصله ، ويحق للمعهد كذلك ، استبعاد من يتقرر عدم لياقته طبيا ، من المقبولين ، فور إعلان نتيجة المناظرة الطبية النهائية .

5. لا يحق للفرد المتقدم ، الالتحاق بالكليات والمعاهد ، التابعة لوزارة التعليم العالي. التي تمنح درجة بكالوريوس التمريض .

سنوات الدراسة في المعهد الصحي للقوات المسلحة :

مدير الخدمات الطبية في القوات المسلحة ، اللواء طبيب مصطفى أبو حطب ، أوضح أن مدة الدراسة سنتين دراسيتين ، فضلا عن 6 أشهر امتياز ، تدريب عملي في المستشفيات ، وترخيص مزاولة المهنة ، تؤهل المتقدم للحصول على الدبلوم الصحي ، ويحصل الخريج كذلك ، على درجة « رقيب متطوع » في القوات المسلحة ، يتدرج بعدها في الترقي إلى الدرجات الأخرى .

وقال اللواء طبيب مصطفى أبو حطب ، إن مناهج الدراسة في المعهد الصحي للقوات المسلحة ، هي ذاتها مناهج الدراسة ، المقررة في المعاهد المناظرة لها ، في وزارة التعليم العالي ، ويتم كذلك ، إيفاد المتطوع / ة ، في بعثات داخل وخارج جمهورية مصر العربية ، للتخصص في أفرع التمريض المختلفة .

وبحسب مدير الخدمات الطبية ، في القوات المسلحة ، يحصل المتطوع على جميع الامتيازات والخدمات ، التي تقدمها القوات المسلحة ، طبقا للقوانين والتعليمات المنظمة لذلك .

أماكن سحب ملفات التقديم للمعهد الصحي للقوات المسلحة :

اللواء طبيب مصطفى أبو حطب ، مدير الخدمات الطبية في القوات المسلحة ، قال إنه فيما يخص طلبات التقديم ، للمعهد الصحي للقوات المسلحة « ذكور » ، فيكون التقديم في حوش عيسى ، ومن المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض « ذكور » ، في كوبري القبة ، ومن المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض « إناث » ، في المعادي ، ومن المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض « إناث » ، في المركز الطبي العالمي ، ومن المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض « إناث » ، في الإسكندرية ، ومن المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض « إناث » ، في سوهاج ، وذلك اعتبارا من يوم 1 يوليو ، من العام 2018 .

تقديم الملفات

يبدأ تقديم الملفات ، اعتبارا من يوم 15 يوليو ، من العام 2018 ، ويكون آخر موعد لتقديم الملفات ، يوم 6 أغسطس ، من العام 2018 ، على أن يتم تقديم الملفات ، في المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض « ذكور » ، في كوبري القبة ، والمدرسة الثانوية العسكرية للتمريض « إناث » ، في المعادي .

وبالنسبة للمستندات المطلوبة للتقديم ، فهي كالتالي :« شهادة الميلاد ( كمبيوتر ) ، قيد عائلي ، صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم ولولي الأمر ، نموذج 1 جند فئة تطوع ، نموذج 9 جند مختوم من مندوب التعبئة والتجنيد ، بيان النجاح في الشهادة الإعدادية ، صور شخصية بخلفية بيضاء ، في حال إتمام سن 16 عاما للمتقدم ، وصورة من بطاقة الرقم القومي » .

وكذلك ، يحصل الخريج على راتب شهري ، بعد التخرج ، طبقا للقوانين والقرارات والتعليمات المنظمة لهذا الشأن ، هذا إلى جانب الاشتراك ، في نوادي ضباط الصف ، طبقا للتعليمات المنظمة في هذا الشأن ، والعلاج المجاني في المستشفيات العسكرية للخريجين ، وأسرهم ، طبقا للتعليمات العلاجية الصادرة في هذ الشأن . الشهادة الإعدادية