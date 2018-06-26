“تحيا مصر” توقع بروتوكول تعاون مع “بلوم” لدعم برنامج أطفال بلا مأوى

Advertisements

صرح “صندوق تحيا مصر” عن توقيع بروتوكول تعاون مع “بنك بلوم مصر” من أجل تمويل أنشطة مُكون الوحدات المتنقلة لبرنامج “حماية الأطفال بلا مأوى”، وقد وقع من جانب الصندوق “تامر عبدالفتاح”، ومن جانب البنك “محمد أوزالب”.

هذا ويجسد بروتوكول التعاون رؤية “صندوق تحيا مصر” في عقد شراكات مع عدد من المؤسسات الدولية والمحلية كمدخل من أجل تحقيق التنمية المستدامة، والعمل على تشجيع مشاركة “القطاع الخاص” من أجل دفع عجلة التنمية في كافة المجالات التي يتبناها الصندوق.

Advertisements

وبموجب بروتوكول التعاون فإن بنك بلوم مصر يتحمل تكلفة تشغيل 3 وحدات متنقلة، والتي تعمل على إعادة تأهيل “الأطفال بلا مأوى” من الناحية الاجتماعية والنفسية، وذلك عن طريق فريق من المتخصصين في الطب، وعلم النفس والاجتماع، والعمل على توفير بيئة مناسبة تساهم في إعادة تأهيل تلك الفئة من الأطفال ودمجهم مع أسرهم مرة ثانية، أو أن يتم إيداعهم في دور رعاية قد قام الصندوق بالعمل على تطويرها.

وتتضمن الوحدات الممولة من قبل بنك بلوم مصر الثلاثة على أسطول من “الوحدات العاملة” بشكل فعلي والتي يبلغ عددها سبعة عشر وحدة في عشر محافظات مختلفة، منهم وحدتين قائمتين في محافظة القاهرة وثلاثة وحدات في الإسكندرية.

وتشمل أنشطة الثلاثة وحدات، العمل على توفير جميع الإسعافات الأولية إلى جانب المواد التعليمية، والعمل على تحمل رواتب العاملين بالثلاث وحدات إلى جانب العمل على توفير الوجبات الغذائية في تلك الوحدات.

ويجدر هنا الإشارة أن “صندوق تحيا مصر” قد قام بتدشين برنامج أطفال بلا مأوى بناء على التوجيهات الصادرة عن رئيس الجمهورية “عبدالفتاح السيسي” من أجل العمل على مواجهة تلك الظاهرة، التي تعد من أخطر المشاكل الاجتماعية التي تهدد استقرار وأمن المجتمع المصري.

ولهذا فقد قام صندوق تحيا مصر بإعادة تأهيل والعمل على رفع كفاءة البنية التحتية لعدد ستة من دور الرعاية الاجتماعية التابعين لوزارة التضامن الاجتماعي، والعمل على إقامة مرافق بها وأماكن مخصصة لممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية لتنمية قدرات هؤلاء الأطفال واستكمال تعليمهم.

وتبلغ التكلفة الإجمالية تنفيذ برنامج حماية أطفال بلا مأوي بمبلغ مائة وأربعة وستين مليون جنيه مصري، وقد قام الصندوق بتوفير مائة وأربعة عشر مليون جنيه منها، وتساهم “وزارة التضامن الاجتماعي” بمبلغ خمسين مليون جنيه.

أقرا المزيد الصحة تطلق قوافل طبية بالمجان بـ 14 محافظة من 25 إلى 30 يونيو