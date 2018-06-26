«المرور» تغلق محور «الشهيد» لمدة أسبوع بداية من اليوم.. وتعلن مسار التحويلات

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تستعد الإدارة العامة لمرور القاهرة ، اليوم الثلاثاء ، إلى غلق محور « الشهيد » في مدينة نصر ، لمدة أسبوع ، نظرا لأعمال إنشاء كوبري امتداد محور المشير ، وذلك بعد أن حصلت ، شركة « السلام إنترناشيونال » ، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، على التصريح ، وسط انتشار الخدمات المرورية ، في محيط أعمال الإنشاءات ، لملاحظة حركة السيارات .

وتمتد اﻷعمال ، في إنشاء كوبري امتداد محور المشير ، غربا ، وهي عبارة عن تثبيت أجزاء معدنية لجسم الكوبري ، ما يستلزم غلق محور الشهيد ، أمام حركة المرور في الاتجاهين ، في الوصلة من مسطح محور المشير ، حتى أسفل الكوبري ، على أن يبدأ العمل ، من الساعة الثانية عشرة والربع ، صباح يوم الثلاثاء ، 26 يونيو 2018 ، حتى صباح يوم الأحد ، الموافق 1 يوليو 2018 ، على أن تجرى تحويلات مرورية ، تشمل إغلاق محور الشهيد ، في اتجاه واحد ، أمام القادم من « محمد زكي » .

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أما عن التحويلات المرورية ، فالقادم من الدائري ، في اتجاه « محمد زكى » ، والمتجه إلى مدينة نصر ، والأوتوستراد ، فسوف يتم إغلاق المحور ، في اتجاه واحد فقط ، وتحويل حركة المركبات يمينا ، إلى كوبري الواحة. وعدم استكمال السير حتى منطقة الاعمال ، وسوف تكون حركة المرور يمينا ، مخرج كوبري « أعمار » يمينا ، ثم الواحة ، والعودة إلى محور المشير ، استكمالا حتى الشهيد ، كما سيتم إغلاق منزل كوبري « أعمار » ، أمام القادم من المقطم ، والمتجه إلى منطقة الأعمال ، ثم الدوران والعودة ، إلى محور المشير .

وتتولى الإدارة العامة لمرور القاهرة ، تكثيف الخدمات المرورية اللازمة ، بالتنسيق مع وكيل الإدارة لقطاع الشرق ، كما تتولى الشركة المنفذة ، وضع المساعدات الفنية ، والطواحين الهوائية ، والأقماع ، والإضاءة الكافية ، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال في المنطقة ، لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة ، وتيسير الحركة المرورية .