«شباب النواب» تشكل لجنة لتقصي الحقائق بعد خروج مصر من المونديال

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حملت لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب ، التي يرأسها محمد فرج عامر ، مساء أمس الإثنين ، المدير الفني للمنتخب الأول لكرة القدم ، هيكتور كوبر ، ولاعبي المنتخب ، المسؤولية عن الخروج من كأس العالم ، من دور ال32 .

وفي بيان صحفي عنها ، مساء أمس الإثنين ، أعربت « رياضة النواب » ، عن حزنها ، لخروج المنتخب الأول لكرة القدم « دون رصيد » ، من كأس العالم ، بعد خسارته أمام أوروجواي بنتيجة « 0 – 1 » ، وخسارته أمام روسيا ، بنتيجة « 1 – 3 » ، وخسارته أمام السعودية ، بنتيجة « 1 – 2 » ، مؤكدة عزمها ، تشكيل لجنة تقصي حقائق ، النظر في العديد من المخالفات ، خلال مسيرة المنتخب في المونديال .

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وكذلك ، حملت « شباب النواب » ، في بيانها ، الاتحاد المصري لكرة القدم ، المسؤولية عن المخالفات ، التي شابت أداء البعثة المصرية في روسيا ، لافتة إلى أن مهمة لجنة تقصي الحقائق ، سوف تشمل التحقيق في العديد من المخالفات ، وبينها تصريحات عضو مجلس الاتحاد ، مجدي عبد الغني ، والتي هدد فيها مسؤولي الاتحاد ، بكشف المستور ، بعد استبعاده من رئاسة بعثة المنتخب .

وبحسب البيان ، تشمل مهمة لجنة تقصي الحقائق ، مسألة اختيار مدينة جروزني الشيشانية ، التي تبعد 5300 ميل ، عن مكان إقامة مباريات الفريق ، ما تسبب في إرهاق اللاعبين ، فضلا عن اختراق معسكر المنتخب ، من قبل رجال الأعمال والفنانين ، ما أفقد اللاعبين تركيزهم ، إضافة إلى الأزمات ، التي سببها الاتحاد ، للاعب محمد صلاح .

وأوضحت اللجنة البرلمانية ، أنها سوف تعد تقريرا ، عقب تقصي الحقائق ، في هذه المخالفات ، لإعلانه للرأي العام ، لمحاسبة كل من أخطأ ، إعمالا للشفافية ، وانطلاقا من الدور الرقابي لمجلس النواب .