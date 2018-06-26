اقتراح مصري بتنظيم مؤتمر بمشاركة مجلس الأمن من أجل منطقة خالية من «النووي»

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بناء على طلب روسي ، اقترح السفير عمرو أبو العطا ، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة ، خلال جلسة مجلس الأمن ، التي عقدت مساء أمس الإثنين ، في مدينة نيويورك الأمريكية ، تنظيم مؤتمر عالمي ، تشارك به الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن ، بغرض إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية .

مندوب مصر لدى الأمم المتحدة ، طالب السكرتير العام لمجلس الأمن ، بما له من صلاحيات وحيادية ، بالدعوة لمشاركة الدول دائمة العضوية ، في مجلس الأمن ، للتفاوض على إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية ، وأسلحة الدمار الأخرى ، ما يمهد بدوره ، إلى التوصل لخطة عمل محددة ، لترتيبات سياسية وأمنية مستدامة ، تحقق الأمن لدول المنطقة كافة ، دون تمييز .

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وأضاف السفير عمرو أبو العطا ، خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن أمس ، أنه بالتوازي مع إطلاق هذا المسار التفاوضي ، فإن هناك حاجة ملحة ، لإعلان الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة ، التزامها غير المشروط ، بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة ، وأسس القانون الدولي ، وفي مقدمتها : « الاحترام التام لسيادة الدول ، والامتناع عن التدخل في شؤونها الداخلية ، تحت أي زريعة ، وعن استخدام القوة ، أو التهديد باستخدامها ، فضلا عن رفض وإدانة الإرهاب ، بأشكاله كافة ، والتعاون من أجل مكافحته ، عن طريق دعم جهود الدول المعنية ، بناء على طلبها » .