«الكهرباء» تؤكد: الخدمة سوف تصبح «أوروبية» خلال سنوات

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أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، برئاسة الدكتور محمد شاكر ، اليوم الثلاثاء ، أنها أعدت خطة ممنهجة ، بغرض تحسين مستوى الخدمة ، والتخلص من مشكلات انقطاع التيار الكهربائي ، الناتجة عن انخفاض الجهد ، خاصة في محافظات الصعيد ، التي تعاني من انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي ، بسبب بعد محطات توليد التيار عنها ، واعتمادها على خطوط نقل قديمة .

الدكتور محمد شاكر ، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، قال إن قطاع الكهرباء ، يضع تطوير شبكة النقل في أولوياته ، خلال الفترة المقبلة ، وليس الإنتاج ، خاصة وأن الاحتياطي في الشبكة القومية للكهرباء ، يصل إلى 10 آلاف ميجا وات ، في بعض الأوقات ، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة ، تتطلب وجود شبكة نقل قوية وحديثة ط تستوعب الطاقة المولدة من محطات التوليد .

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وفي تصريحات صحفية عنه ، اليوم الثلاثاء ، أضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن خطة الوزارة ، الخاصة بتطوير وتدعيم شبكة النقل ، تستغرق عامين ونصف العام ، بغرض تحسين مستوى الخدمة ، التي تصل للمواطن .

وزاد الدكتور محمد شاكر ، قائلا إن مشروعات النقل ، تستغرق وقتا أكثر من مشروعات الإنتاج ، حيث إن خطوط النقل ، تمر بأراضي مواطنين ، وغيرها من العقبات ، التي تواجه هذه النوعية من المشروعات .

ولفت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، إلى أن مستوى الخدمة ، سوف يصبح مثل أوروبا ، وذلك وفقا للمعاير العالمية ، عقب الانتهاء من تطوير وتدعيم شبكة النقل ، موضحا أن هذه الخطة ، سوف تقضي تماما على مشكلات الانقطاعات ، وسوء مستوى الخدمة ، في محافظات الصعيد .

وأكد الدكتور محمد شاكر ، أن الخبرة المصرية في مجال الكهرباء ، ارتفعت خلال الـ4 سنوات الماضية ، نظرا لدعم القيادة السياسية ، والحكومة ، لقطاع الكهرباء ، بشكل جعلها تتمكن من إنهاء أزمة الانقطاعات ، بشكل نهائي ، ولم تكتف بذلك ، بل عملت على زيادة القدرات المولدة عن احتياجات المواطنين .

واستطرد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، قائلا : « الخبراء الأجانب ، أشادوا بالشركات المصرية ، التي نفذت محطة محولات بنبان ، لنقل الطاقة المولدة من محطة بنبان الشمسية ، خاصة وأنهم انتهوا منها ، قبل انتهاء محطة التوليد ذاتها » .