ضبط رئيس حي الدقي متلبسا بتقاضي ربع مليون جنيه «رشوة» و«شقة»

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ضبطت هيئة الرقابة الإدارية ، اليوم الثلاثاء ، رئيس حي الدقي في القاهرة ، وصاحبي شركة مقاولات ، ووسيط يعمل في مجال المحاماة ، متلبسين في « واقعة رشوة » .

وفي بيان صحفي عنها ، اليوم الثلاثاء ، أوضحت الرقابة الإدارية ، أن رئيس حي الدقي ، طلب وتقاضى ، رشوة بقيمة 250 ألف جنيه ، ووحدة سكنية ، في شارع البطل أحمد عبد العزيز ، في الدقي ، قيمتها نحو مليوني جنيه ، وذلك في مقابل تغاضي رئيس الحي ، عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، حيال مخالفات بنائية في العقار ، تستوجب إزالته ، فضلا عن تحقيق أرباح دون جه وحق ، للمقاولين ، تزيد قيمتها عن 10 ملايين جنيه .

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وأضافت الرقابة الإدارية ، في بيانها ، أنه بعرض المتهمين على النيابة العامة ، قررت حبسهم على ذمة التحقيق .