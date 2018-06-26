«المرور» تواصل حملاتها في القاهرة والجيزة لضبط تعريفة الركوب

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واصلت إدارات المرور ، في محافظتي القاهرة والجيزة ، اليوم الثلاثاء ، حملاتهما على المحاور والطرق الرئيسية ، وفي محيط المواقف ، ومحطات الوقود ، بهدف منع استغلال السائقين ، تحريك أسعار المحروقات ، وما ترتب عليه ، من رفع أسعار البنزين والسولار ، للمواطنين ، ورفع تعريفة الركوب عليهم ، وكذلك ، منعا لتضرر الأهالي ، من تحصيل أجرة أزيد من التعريفة المقررة ، في بعض الخطوط الرئيسية ، عن طريق سائقي سيارات الأجرة .

قوات الأمن ، بالتنسيق مع النقل الجماعي ، ومسؤولي المحافظتين ، ومباحث المرور ، عززوا من وجودهم ، في مواقف السيارات الموجودة في قطاعات المحافظتين ، خلال تحميل الركاب ، لمراقبة وضبط أي تجاوز من قبل السائقين ، في قيمة تعريفة الركوب ، وذلك طبقا لخطة انتشار ، للضباط والأفراد ، إضافة إلى تعزيز خدمات الأمن العام ، والمرور ، والمباحث ، بالتواجد على مستوى المواقف في القاهرة .

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ووجه ضباط المديرية ، النصح والإرشاد ، والتأكيد على السائقين ، بالالتزام بالتعريفة المقررة ، وأنه في حال مخالفة القانون ، سوف تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ، تجاه المخالفين .

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية ، برئاسة المهندس طارق الملا ، أعلنت قبل نحو أسبوع ، أن مجلس الوزراء ، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ، أعلن موافقته ، على زيادة أسعار المواد البترولية ، بداية من صباح اليوم السبت ، الموافق 16 يونيو 2018 .

ويقدم موقع « مصر 365 » ، بيانا بأهم بالأسعار الجديدة للمواد البترولية ، بعد موافقة الحكومة على زيادة الأسعار ، وهي كالتالي :

أولا : أسعار البوتاجاز :

– أسطوانة البوتاجاز المنزلية : 50 جنيها للأسطوانة الواحدة .

– أسطوانة الغاز التجارية : 100 جنيه للأسطوانة الواحدة .

ثانيا : أسعار البنزين :

– بنزين 95 : 7.75 قرش للتر الواحد .

– بنزين 92 : 6.75 قرش للتر الواحد .

– بنزين 80 : 5.50 قرش للتر الواحد .

ثالثا : أسعار االكيروسين :

5.50 قرش للتر الكيروسين الواحد .

رابعا : أسعار السولار :

5.50 قرش للتر الواحد .

خامسا : أسعار المازوت :

باقي الصناعات الأخرى : 3500 جنيه لطن المازوت الواحد ، مع ثبات أسعار الصناعات الغذائية ، والكهرباء ، والأسمنت .

سادسا : غاز تموين السيارات :

2.75 قرش للتر المكعب الواحد .